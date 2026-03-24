哥伦比亚军机起飞坠毁　至少近80人丧生

哥伦比亚发生严重空难。当地时间3月23日，哥伦比亚空军一架C-130「大力神」（Hercules）军用运输机，在该国西南部普图马约省（Putumayo）莱吉萨莫港（Puerto Leguizamo）机场起飞时意外坠毁。据军方初步消息指，事故恐已造成近80名军人遇难。

载125人机场附近坠毁 国防部长证实空难

哥伦比亚国防部长桑切斯（Pedro Sanchez）透过社交媒体证实，涉事运输机于当天起飞后不久即失事，坠机地点距离莱吉萨莫港市区仅约3公里。

根据军方及当地媒体BluRadio引述官方消息，这架C-130运输机当时执行运兵任务，机上搭载人数众多。最新资料显示，机上共载有114名军人及11名机组人员，合共125人。

搜救行动持续 已救出48名伤者

新华社引述哥伦比亚军方消息指，搜救人员已赶抵坠机现场展开大规模救援行动。截至目前，已有48名伤员成功获救并送往就近医院抢救。

虽然桑切斯表示确切的遇难人数和事故原因仍有待调查确定，但已有媒体援引军方内部消息报道，据信事故已导致大约80名军人死亡。若伤亡数字属实，这将是哥伦比亚近年来最严重的军事空难之一。目前当局正调查是否涉及机件故障或天气因素，军方已封锁机场周边地区进行搜证。