哥伦比亚军机坠毁 至少48人遇难

哥伦比亚发生严重空难。当地时间3月23日，哥伦比亚空军一架C-130「大力神」（Hercules）军用运输机，在该国西南部普图马约省（Putumayo）莱吉萨莫港（Puerto Leguizamo）起飞时意外坠毁。据新华社消息，哥伦比亚当地媒体23日援引消息人士的话报道说，事件已致48人遇难，另有70多人受伤。

载125人起飞即失事 坠机地点距市区仅3公里

哥伦比亚国防部长桑切斯（Pedro Sanchez）证实，涉事军用运输机于莱吉萨莫港机场起飞后不久，即在距离市区仅3公里的位置坠毁。空军司令席尔瓦（Fernando Silva）随后补充资料，确认机上当时载有114名乘客及11名机组人员，合共125人。

事故发生后，哥伦比亚军方及救援组织立即展开大规模搜救。英国《天空新闻》报道指，77名伤者已获救并送往就近医院抢救。路透社早前则引述军方消息称，获救人数至少有71人。

空军主力型号失事 涉事C-130服役多年

失事的C-130「大力神」运输机是哥伦比亚空军的主力机种。该型号自1950年代投入使用，哥伦比亚则于1960年代末期引进首批飞机。近年来，哥国政府利用美国提供的二手或剩余军事装备，根据相关法律对部分老旧的C-130进行现代化改造与更换。

目前坠机现场已被军方封锁，相关部门正调查事故起因。由于仍有人下落不明，搜救工作仍在争分夺秒进行中。