伊朗局势｜以媒：特朗普目标4月9日停战 伊朗否认正在谈判 批美放假新闻

中东局势扑朔迷离。美国总统特朗普周一（23日）于孟菲斯发表讲话时表示，美、伊双方正进行「非常良好」的对话，并指德黑兰已同意放弃核武，有极大机会达成和平协议。而以色列媒体亦引述消息指，华盛顿已将4月9日定为结束战争的目标日期。然而，据伊朗官员指，德黑兰透过第三方与华盛顿传递讯息，但美方仍未接受伊朗提出的两项核心条件，即赔偿损失和承认对伊朗的侵犯。伊朗官员强调，并未与美国进行任何谈判。

特朗普：伊朗这次是认真的

目前身在孟菲斯准备就打击犯罪工作发表演说的特朗普，在演讲前主动向传媒更新伊朗局势。他指，美伊的停火谈判磋商自上周六晚开始，并进展得「非常激烈」。

特朗普在孟菲斯准备就打击犯罪工作发表演说前，主动向传媒更新伊朗局势。美联社

特朗普指，美伊的停火谈判磋商自上周六晚开始，并进展得「非常激烈」。美联社

特朗普说：「我一生都在处理谈判，但与伊朗的谈判时间最长，这一次伊朗是认真的，他们想解决问题。我们已经消灭了伊朗境内所有值得消灭的对象，包括其领导人。⋯⋯伊朗想要和平，已同意不拥有核武器。我们将给伊朗五天时间，与伊朗达成协议的机会非常大。」

此外，特朗普在接受美国媒体采访时表示，美方「非常有意向与伊朗达成协议」，他对能够达成某些实质性成果抱有希望。

传三国外长充当中间人

据以色列媒体《Ynetnews》报道，特朗普发表上述声明后，一位以色列官员透露，华盛顿已将4月9日设定为结束战争的目标日期。这意味著在未来约21天的时间内，军事行动与外交谈判将同步进行，直至达成最终协议。

据美媒AXIOS报道，美国副总统万斯周一上午与以色列总理内塔尼亚胡通了电话，讨论了与伊朗开启谈判的行动，双方还讨论了可能达成的结束战争的协议内容。

由于美、伊并无直接外交往来，消息指双方正透过「第三方渠道」传话。报道引述一名美方消息人士指，过去两天，土耳其、埃及和巴基斯坦三国外长充当了中间人，分别与美国总统特使威特科夫（Steve Witkoff）及伊朗外长阿拉格齐（Abbas Araghchi）会谈。据悉，讨论内容涉及结束战争及解决所有悬而未决的遗留问题。

伊朗议长反击：谈判纯属假新闻

然而，对于美方传出的谈判讯息，伊朗议会议长加利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）公开否认自己曾与美方接触，指责特朗普的言论是「假新闻」。伊朗官方媒体发表评论指，美国单方面推迟对伊朗核电厂的袭击，并非出于外交善意，而是因为美方感到「退缩」。德黑兰强调，不存在所谓的弃核协议。

半岛电视台亦引述伊朗高级官员表示，德黑兰与华盛顿曾通过了埃及和土耳其传递讯息，旨在缓解紧张局势，但华盛顿仍拒绝接受两个基本条件——支付赔偿和承认对伊朗的侵略，又指特朗普无权对谈判施加条件或设定期限。该官员还表示，关于霍尔木兹海峡关闭及布设水雷的问题，仍在伊朗应对潜在行动的准备选项之中。

伊朗外交部发言人巴加埃表示，伊朗过去几天收到部分友好国家的讯息，暗示美国要求通过谈判结束战争，伊方已根据原则立场作出恰当回应，并未与美国举行任何谈判。