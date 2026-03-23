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拉瓜迪亚机场｜客机撞消防车2死2伤 录音揭塔台狂喊「停停停停停」来不及

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更新时间：22:01 2026-03-23 HKT
发布时间：22:01 2026-03-23 HKT

加航快捷航空公司（Air Canada Express）AC8646客机22日深夜降落纽约拉瓜迪亚机场后，撞上地面一辆消防车，酿成2死2伤。当局表示，消防车原本是为了应对机场另一宗事件出勤。塔台录音档案显示，当时空管人员批准了消防车驶过跑道，未几又紧急命令消防车停下，连喊了多声「停下来」，惜来不及阻止憾事。

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事发于美东时间22日深夜11时37分，涉事客机降落纽约拉瓜迪亚机场（LaGuardia Airport），准备驶向登机口时，于4号跑道撞上一辆纽约与新泽西港口事务管理局（Port Authority of New York and New Jersey）的消防车，客机正副机师伤重不治，消防车上1名警佐及1名警员骨折受伤。该客机由爵士航空（Jazz Aviation）执飞。

港务局指出，被撞车辆属于港务局「飞机救援和消防车」，事发当下正前往处理机场内另一宗事故。CNN则引述执法官员指出，消防车当时正前往支援附近另一架驾驶舱内传出不明气味的飞机。

机场塔台录音档显示，事发前不久，消防车向空中交通管制人员请求通过4号跑道，并获得批准，然而塔台随后急转弯，发现客机正沿著跑道高速行驶后连喊多声停下：「停下、停下、停下、停下、停下，消防车1号，停下来⋯⋯爵士航空646号？爵士航空646号，我看到你与一辆车相撞，在原地等候。」

事发后，美国联邦航空总署（Federal Aviation Administration，FAA）随即指示拉瓜迪亚机场停飞，机场将持续关闭至当地时间23日下午2时。

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