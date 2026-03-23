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伊朗局势｜感谢西班牙首相反战言论 贴上瞄准以色列导弹

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更新时间：21:30 2026-03-23 HKT
发布时间：21:30 2026-03-23 HKT

伊朗媒体报道，伊朗为了向西班牙首相桑切斯表示感谢，将他的反战言论贴在了瞄准以色列的导弹上。

桑切斯是欧洲为数不多谴责美以空袭伊朗「毫无道理」且「危险」的领导人之一。他在全国电视讲话中宣布，西班牙的立场是「反对战争」。

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伊朗将西班牙首相反战言论贴上导弹。 Tasnim News Agency
伊朗将西班牙首相反战言论贴上导弹。 Tasnim News Agency

外媒引述伊朗迈赫尔通讯社报道，伊朗以英语和波斯语书写桑切斯的话，印制成贴纸贴在射向以色列的导弹上。贴纸上写着「当然，这场战争不仅非法，而且还不人道」，还加上桑切斯的照片。

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伊朗感谢伦敦民众反特朗普对伊战争罪行。 Tasnim News Agency
伊朗感谢伦敦民众反特朗普对伊战争罪行。 Tasnim News Agency

还有另一款贴纸感谢伦敦民众，写道：「感谢那些在伦敦对特朗普对伊朗战争罪行表示同情的人们。」

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