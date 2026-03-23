核污染？｜南韩检验来自丰溪里一带脱北者 25％现染色体畸变

相关资料显示，来自北韩丰溪里核试验场邻近地区的脱北人员当中，每4人就有1人出现疑似辐射诱发的染色体畸变。

卫星照揭露北韩丰溪里核试验场的活动迹象。

南韩原子能医学院国家辐射经济诊疗中心2024年针对来自北韩丰溪里核试验场附近8个市、郡的35名脱北者实施了辐射检查。南韩统一部23日揭露结果，表示当中有12人测出辐射剂量高于最低检测限度，即可能因辐射引发染色体畸变，占比约34%。

丰溪里核试验场其中一条坑道入口被炸毁前的景象。 资料图片

2023年到2025年间，接受辐射检查的脱北者共174人当中，44人疑因辐射诱发染色体畸变，约占25%。他们都是自北韩当局2006年11月展开首次核试后，自丰溪里邻近地区出走，归顺南韩。

不过，报导指出，染色体变异也有可能因电脑断层扫描（CT）等放射检查，或者有害化学物质等因素引起，且南韩政府无法对丰溪里附近水源实施采样检测，辐射检查和分析工作受到局限，因此上述调查结果与辐射之间的因果关系尚难以确定。