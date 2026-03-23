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地狱房客｜美女租Airbnb拍恋尿癖成人片 家私电器留尿渍恶臭屋主怒报警

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更新时间：15:31 2026-03-23 HKT
发布时间：15:31 2026-03-23 HKT

美国31岁女子基奥（Nicolette Keough）涉嫌在2间Airbnb民宿房间内拍摄恋尿癖成人影片牟利被捕。她对着房内家具及电器排尿，造成逾5000美元（约3.9万港元）的损失，本月15日被警方逮捕后，拍摄疑犯大头照时还露出得意洋洋的笑容。

基奥（Nicolette Keough）拍疑犯大头照露出诡异笑容。 Escambia County Sheriff's Office
基奥（Nicolette Keough）拍疑犯大头照露出诡异笑容。 Escambia County Sheriff's Office

据美媒报道，佛州彭萨科拉市（Pensacola）一位民宿主人透过Airbnb应用程式收到房客异常行为通报后，竟在某成人内容网站上发现基奥排尿的影片。根据报案纪录，受害房东在2间出租房内发现咖啡机、烤面包机、打字机、电视、地毯及椅子等多项物品有尿液污损。

警员伍德（Mike Wood）向媒体表示：「一名年轻女性以非常不寻常的方式赚钱，而这种行为损害他人财产。」

疑似基奥贩售恋尿癖影片的成人影片页面。
疑似基奥贩售恋尿癖影片的成人影片页面。

法庭文件显示，其中一间民宿损失金额约3980美元（约3.1万余港元），包括古董皇冠椅、地毯、打字机、4张餐椅、咖啡壶、床铺、电视、唱片机及电壁炉等物品需要更换；另一间民宿则造成约1374美元（约1万余港元）的损失。受害屋主抱怨现场留下强烈恶臭。

基奥被捕后拍摄疑犯大头照时，还露出令人不安的诡异笑容。目前她被控刑事毁损罪，缴交保释金后获释。

房内各种家私电器受损，还留下恶臭。 Airbnb（示意图）
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