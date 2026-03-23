日本油荒 | 北海道加油站缺油道歉「特朗普害的」 温泉度假村暂关闭

美国与以色列联手对伊朗发动军事行动已超过20天，严重冲击中东原油供应。高度仰赖石油进口的日本不仅油价创新高，部分地区更出现油荒。北海道函馆市一间自助加油站日前干脆在店门口摆出告示牌，写著「因特朗普导致缺油，深感抱歉」，照片在社交平台疯传，引发网民热议。另外，日本的温泉业也受到冲击，有温泉度假村被迫暂时关闭。

函馆市这家名为CLOVER的自助加油站，近日在社媒X贴出一则醒目告示，直接将缺油原因归咎于美国总统特朗普的政策。告示写道：「由于特朗普的政策，我们目前无油供应，对此深表歉意。」

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特朗普的政策被指造成日本油荒。路透社

函馆市一间自助加油站张贴缺油道歉告示，指是「特朗普害的」。X@Dks21100

高度仰赖石油进口的日本不仅油价创新高，部分地区更出现油荒。X@Dks21100

日本的温泉业也受到高油价冲击。Japan Rail Pass

归咎特朗普政策造成

在札幌市经营3间ENEOS加油站的河辺石油社长河边善一表示，ENEOS要求「供货量压到去年水平」，目前虽未造成冲击，但他仍忧心，「若下周管制更严，就可能出现供应不足问题。」

另外，日本浴场传统上依靠重油加热锅炉来提供热水。然而，油价急剧上涨，从每公斤100日圆涨至130日圆，使得这种运作方式难以为继。

油价创新高 冲击浴场经营

青森县一家浴场的老板透露，重油价格每周上涨，导致浴场难以经营，尽管经营这家浴场已超过半个世纪，老板还是决定关门。

在静冈县，浴场的经营也面临困境。当地法规规定，社区浴场每次收费上限为520日圆，但目前500日圆的收费不足以支付营运成本。一位浴场老板解释说，价格需要涨到650日圆才能维持获利，但这会让澡堂的经营岌岌可危。

温泉业也受到了类似的影响，兵库县一家温泉度假村的日常运作离不开重油。度假村老板表示，虽然价格上涨尚可负担，但真正的挑战在于供应短缺。由于未来供应存在不确定性，他决定从3月28日起暂时关闭。

公共巴士受影响

《彭博》上周四（19日）报道，这波油荒也严重冲击日本公共运输系统。东京都、京都市、川崎市等地方政府举办的燃油采购招标接连流标，业者纷纷拒绝投标。

国土交通大臣金子恭之17日在记者会上证实，已接获卡车及巴士业者反映，石油销售公司正对大宗采购客户实施供货限制，「听说很难像以前一样取得足够柴油」，内陆航运及客轮业者也遭遇重油供应管制。

日本政府16日已启动民间石油储备释出机制因应，但情势能否好转仍是未知数。



