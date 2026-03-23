拉瓜迪亚机场 | 加航快运客机撞消防车 正副机长身亡另2人伤

美国纽约拉瓜迪亚机场（LaGuardia Airport）惊传一架加拿大快运航空（Air Canada Express）客机在跑道滑行时，意外与一辆消防车相撞，整个客机机头向上抬升，严重损毁，正副机长身亡，另有2人受伤。

涉事的加拿大快运航空CRJ-900客机，自加拿大蒙特利尔起飞，隶属加拿大航空（Air Canada）。事发于周日（22日）深夜11时38分，飞机在纽约拉瓜迪亚机场降落后，在跑道上滑行时与一辆消防车碰撞，美国联邦航空总署（FAA）紧急宣布机场因「飞机紧急情况」暂停飞机起降。

涉事客机机头严重损毁。美联社

事故发生在4号跑道附近。法新社

机头严重受损。法新社

机上载100乘客 正副机师重创

据报机上当时载有72名乘客及4名机组人员。NBC引述消息人士报道，事件涉及一辆由警察驾驶的消防车。飞机的机师和副机师受重伤身亡，一名中士和一名军官四肢骨折，目前在医院情况稳定。

紧急部门宣布发生「大规模伤亡事件」；根据网上流传的现场影片，只见整个客机机头被撞得扬起，同时有受损状况。

事故发生在4号跑道附近，疑似一辆编号Truck 1的消防车辆试图穿越04/22跑道时出事。

机场关闭 暂停航班升降

航班追踪网站FlightRadar24在社交平台X指出，FAA随后对拉瓜迪亚机场所有航班发布地面停飞令，并宣布拉瓜迪亚机场将关闭至美东时间23日下午2时（香港时间24日凌晨2时）。

传媒引述多名乘客与机场员工形容，事故发生后现场一度相当混乱，不少航班延误或取消，对这座纽约最繁忙的航空枢纽之一造成重大交通冲击。