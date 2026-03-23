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伊朗推史上最大面额钞票：1000万里亚尔

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更新时间：12:50 2026-03-23 HKT
发布时间：12:50 2026-03-23 HKT

一张纸币，面值竟达1000万？中东持续燃烧的战火下，伊朗当局正在发行面值1000万里亚尔的新钞，这是该国有史以来面值最高的钞票。分析人士指出，伊朗政府此举旨在借此控制不断飙升的通货膨胀，并满足美伊战争期间民众对现金的需求。

按照当前的实时汇率，这一张1000万里亚尔的新钞价格约为7美元，即60港元。

伊朗国内银行此前曾成为美以空袭的目标。由于担心电子系统可能瘫痪，伊朗民众在取款机前排起长队提取现金，许多地方很快便告罄。

新发行的粉色纸币正面印有9世纪亚兹德贾梅清真寺的图案，背面则印有拥有2500年历史的巴姆城堡。它现已成为流通中面额最大的伊朗纸币——取代了2月初刚刚推出的500万里亚尔纸币。

伊朗央行表示，发行该纸币旨在「确保公众获得现金」，并补充称电子系统——包括借记卡、手机银行和网上银行——将继续作为金融交易的主要平台。
 

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