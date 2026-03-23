游日注意 | 熊本单周狂震逾千次 学者示警：靠近S级断层带 强震恐引发1.2米海啸

日本九州熊本县南部天草芦北地区近日地震频传，自3月15日以来短短4天内，该区域已累计发生超过30次有感地震，若计入无感地震，单周地震次数已达1000次以上，引发各界高度警惕。由于该地紧邻S级危险断层带，或会对该断层带造成间接影响，而触发更大规模地震。

熊本县这波地震从3月15日深夜11时10分规模4.0主震（震源深度约10公里、最大震度4级）展开，之后每天都有多次有感震动。截至3月22日中午，有感地震累计约36次，其中震度4级1次、3级1次、2级数次，其余多为1级。震源深度普遍浅（约10公里），位置高度集中于天草・芦北一带，尚未造成明显伤亡或建筑损毁。日本气象厅持续监测，强调无海啸风险。

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专家研判：典型群发地震 持续时间难预测

东北大学灾害科学国际研究所教授远田晋次指出，他起初以为是15日震度4地震的余震活动，但观察到同一地点持续出现大量小规模地震后，研判这是典型的「群发地震」现象，也就是成群出现的地震活动。他表示：「目前无法判断会持续几天或1到2个月，甚至更长。」

令人忧心的是，地震频发区域邻近日本政府列为「未来30年内地震机率较高」的S级断层带：日奈久断层带。日奈久断层带全长约81公里，为九州高风险活断层之一，上次重大活动距今数千年，长期累积能量不容小觑。而全日本约有30至32条S及断层带。

远田说明，「虽需详细数据才能确定，但应该不是直接发生在日奈久断层上。但这附近存在许多小型断层，可能与日奈久断层存在间接关联。」

邻近S级断层带 恐引发规模7.9强震

他引述能登半岛地震案例警告，若「群发地震」发生的区域存在活断层，民众应提高警觉、做好防范。

气象台也示警：「未来仍可能发生同等规模或更强烈地震。」

2016年熊本地震后，日奈久断层带的地表位移仍持续扩大。该断层以横向错动为主，与因大幅垂直位移导致海底隆起的能登半岛断层相比，预估引发的海啸规模较小。过去研究指出，若日奈久断层带发生规模7.9地震，最大可能出现约1.2米的海啸。