伊朗局势 | 以军大举空袭德黑兰 伊朗展开第75波反击 美国务院发全球警示

中东战事持续，以色列国防军周一（23日）凌晨发声明称，以军已开始大规模打击伊朗首都德黑兰的基础设施，德黑兰多处传出爆炸声。与此同时，伊朗伊斯兰革命卫队当天凌晨宣布，发动「真实承诺-4」第75波攻势，反击以色列多处军事部署点和美军位于沙特阿拉伯的苏丹王子空军基地。而美国国务院已向全球美国公民发布安全警示，提醒全球各地的美国公民，提高警觉、加强注意安全，特别是在中东地区的美国公民。

伊朗媒体报道，以军的空袭针对德黑兰5个地区，并「传出可怕的爆炸声」。报道指：「更多关于损害程度及可能伤亡的细节将于稍后公布。」

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以军针对德黑兰5地区

以色列军方在声明中宣布已「展开大规模攻击，针对德黑兰的伊朗恐怖政权基础设施」。

与此同时，伊朗伊斯兰革命卫队当天凌晨宣布，发起「真实承诺-4」第75波攻势，以悼念在美国和以色列袭击中遇害的革命卫队发言人纳伊尼和伊朗情报部长哈提卜等殉难者。

伊朗反击以军部署点及沙特美军基地

伊朗伊斯兰革命卫队说，新一轮打击目标包括以色列多处军事部署点和美军位于沙特阿拉伯的苏丹王子空军基地。

鉴于中东局势持续紧张，美国国务院周日（22日）向全球美国公民发布安全警示，建议全球各地的美国公民应提高警觉，特别是位在中东地区者，身处海外的美国人应遵循当地美国大使馆或领事馆发布的安全警示指引。

美外交机构成攻击目标

根据国务院在社交平台X发布的贴文，由于不时出现的领空关闭，可能会导致航空交通中断，「美国的驻外使领馆（包括中东地区以外的设施）已成为被锁定的目标」，且支持伊朗的团体可能针对全球各地其他美国海外利益据点，或是与美国、美国公民相关的地点发动攻击。

伊朗最高军方发言人谢卡尔奇（Abolfazl Shekarchi）甚至威胁把攻击范围扩大至全球旅游胜地，指「全世界任何地方的公园、游乐区和旅游景点，对你们来说都不再安全」。

美军执行逾8000次战斗飞行任务

另外，自从美国2月28日对伊朗发动「史诗怒火行动」（Operation Epic Fury）以来，至少有10多架军机被毁，而先前伊朗宣称击落美军F-15战机，负责掌管中东美军部队的美国中央司令部（CENTCOM）对此发文澄清，强调「史诗怒火行动」出击至今没有任何美军战斗机被伊朗击落。

美国中央司令部提到，近期有谣言声称伊朗政权在伊朗上空击落一架美军F-15 战斗机，但事实是在「史诗狂怒行动」期间，美军已执行超过8000次战斗飞行任务，「没有美军战斗机被伊朗击落」。

