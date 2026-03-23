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高市早苗白宫会特朗普卑躬屈膝态度遭狠批 日网民斥：夸张表情让我感羞愧

即时国际
更新时间：11:20 2026-03-23 HKT
发布时间：11:20 2026-03-23 HKT

日本首相高市21日结束访美行程返回日本。日本舆论对高市早苗此访十分关注。其中白宫在官方网站公开高市上周四（19日）访问美国期间的照片，高市被拍下跳舞、咧嘴大笑、缩脖子、与美总统特朗普说话时身体前倾等，引起日本国内热议，有认为其在对美外交中姿态卑微，直斥是损害国家形象。

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共同社22日引述美国媒体的报道称，高市首相凭借「魅力与克制」基本避免激怒美国总统特朗普。

评论员：国家领导人应更端庄得体

日本AbemaTimes网站昨日（22日）报道称，围绕高市早苗访美期间的外交表现，多名专家在该网站的节目中给予不同的评价。日本「新外交倡议」组织负责人、律师猿田佐世不认为高市拥抱特朗普的行为有何不妥，但她也强调「作为一国领导人，应该更加端庄得体」。

律师兼新外交倡议组织代表猿田沙代表示，「在美国，拥抱本身并不罕见。但在宴会期间，她为何显得如此轻佻？她仰视的目光、保持的距离以及整体的举止，在不喜欢她的人看来，可能会显得『谄媚』。作为国家首脑，她应该举止得体」。

日本网民狠批高市访美的表现，认为是有损国家形象。
日本网民狠批高市访美的表现，认为是有损国家形象。
日本网民狠批高市访美的表现，认为是有损国家形象。
日本网民狠批高市访美的表现，认为是有损国家形象。

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除了政客或时事评论员外，日本普罗网民亦在社交平台批评高市访美的表现，「高市首相在白宫的夸张表情让我感到羞愧」。还有人评论说，「有些日本人连大米都买不起！现在是阿谀奉承的时候吗？」「为何要如此卑躬屈膝地向美国总统低头」。
 

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