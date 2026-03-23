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伊朗局势︱美团队研和谈策略 提出6项条件

即时国际
更新时间：09:13 2026-03-23 HKT
发布时间：09:13 2026-03-23 HKT

美国新闻网站Axios上周六引述一名美国官员与一名消息人士透露，伊朗战争持续3周后，特朗普政府已就战争下一阶段，以及可能与伊朗进行和平谈判，展开初步讨论，美方希望德黑兰做出6项承诺。

特朗普日前表示他考虑「逐步降级」对伊战争，不过美国官员预期战事还会再持续2至3周。与此同时，特朗普的幕僚们希望开始为外交谈判铺路。消息人士称，特朗普的女婿库什纳和总统特使威特科夫也与了相关讨论。据称，美国和伊朗近日并无直接联系，不过埃及、卡塔尔、英国都曾为双方传递讯息。

5年不发展导弹 停止铀浓缩

一名美国官员指美方希望德黑兰做出以下6项承诺：未来5年内不发展导弹计划；完全停止铀浓缩活动；让纳坦兹、伊斯法罕、福尔道这三座美以两国去年轰炸的核设施的反应堆永久除役；针对可推进核武计划的离心机及相关机械的制造与使用，实施严格的外部监督协议；与区域国家签署武器管制条约，内容包含导弹数量不得超过1000枚；不得资助黎巴嫩真主党、也门胡塞武装、加沙哈马斯等代理人组织。

伊朗过去已多次拒绝上述数项要求，德黑兰领导阶层也表示，与一位先前曾展开对话，却又突然发动轰炸的总统进行谈判是困难重重。

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