伊朗局势︱卡塔尔天然气出口设施遇袭 氦气供应链中断冲击半导体医疗业

中东战争持续，伊朗日前对卡塔尔天然气出口设施发动攻击，由于该设施生产的氦气对多项先进产业至关重要，此举不仅冲击全球能源市场，也可能扰乱科技产业供应链。氦气最广为人知的用途是让派对气球飘起来，但它也是晶片制造、太空火箭及医疗影像等产业的关键材料。亚洲厂商生产的人工智能（AI）晶片更是高度仰赖氦气。

根据美国地质调查所（USGS）资料，卡塔尔供应了全球三分一氦气。然而，该国氦气作业却因3周前爆发的中东战争而停摆。近日伊朗针对该区能源生产设施再度发动攻击，进一步加剧供应疑虑。

卡塔尔宣布无法履行合约

卡塔尔的氦气由拉斯拉凡设施生产，这是全球规模最大的液化天然气厂。由于伊朗以无人机发动攻击，3月2日卡塔尔天然气公司宣布停产液化天然气及其副产品，并于两天后宣布遇不可抗力，无法履行合约供应。拉斯拉凡3月18、19日再度遭伊朗攻击后，卡塔尔然气公司表示设施「严重」受损，修复需时数年，年度氦气出口将缩减14%。

氦气现货价经已翻倍

柯恩布鲁斯氦气咨询公司总裁柯恩布鲁斯说，自从危机爆发以来，氦气现货价已翻倍，未来预计还会继续上涨。他说，目前短缺尚未真正发酵，因为战事爆发时原应装载的氦气容器仍需数周才能送达亚洲。「现在还没有人用完氦气，但几周后缺货的压力就会逐步显现。」

氦气对制造半导体相当重要，尤其亚洲厂商生产的AI晶片更是高度仰赖氦气。由于传热效果极佳，氦气非常适合用于快速冷却。

美国乔治城大学安全与新兴科技中心分析师费尔德盖斯说：「蚀刻过程中，必须让晶圆始终维持恒温，为了达成这个目标，就得有效带走加工时产生的热能，氦气正好是极佳的热传导介质。」医疗产业则用氦气来冷却核磁共振（MRI）机种所需的超导磁铁。太空产业也利用氦气清除火箭燃料槽内气体。

卡塔尔天然气公司多半会将氦气冷却成液态，存放于绝缘容器，经由霍尔木兹海峡转运。柯恩布鲁斯说，目前约有200个这类容器滞留中东，每个要价高达100万美元，全球可用数量有限。他说：「要将这些容器运出卡塔尔、再移往其他可再度填充氦气的地点，还需要不少时间。」「因此，失去卡塔尔供应、在供应链重组与容器重新调度的初期，可能会是整个氦气短缺冲击最大的阶段。」

南韩半导体产业急寻替代

全球具产能的氦气生产国数量极少。美国是最大产地，去年产量达8100万立方米。卡塔尔、阿尔及利亚和俄罗斯则为其他主要供应国，不过俄罗斯氦气因美国及欧洲联盟制裁而被禁止出口。

这场战争凸显南韩半导体产业仰赖全球供应链，且随着AI需求爆发，对晶片的全球需量攀升。李钟焕表示，三星电子与SK海力士可能有数月存量，但随着战事可能持续、更多原料（不止氦气）供应受威胁，他们必须加速找寻其他来源。专家认为短期内发生大规模氦气危机的机率不高。柯恩布鲁斯指出，若氦气短缺，业界会按产业重要性分配资源，半导体业及医疗用途会优先获得。