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获最高人民会议再次推举 金正恩连任北韩国务委员长

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更新时间：08:21 2026-03-23 HKT
发布时间：08:21 2026-03-23 HKT

北韩官方朝中社周一（23日）报道，北韩召开第15届最高人民会议第一场国政活动的第一次会议，再次选出劳动党总书记金正恩为国务委员会委员长。该职位代表国家，是国家最高领导人，领导国家工作。

今次会议在平壤召开，讨论关于修改补充社会主义宪法问题，同时讨论关于「选举国务委员会委员长」，以及「国家指导机关和最高人民会议专门委员会选举」问题。

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金正恩出席最高人民会议，与各代表交谈。路透社
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金正恩连任国务委员长，接受台下祝贺。路透社
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金正恩出席第15届最高人民会议第一次会议。路透社
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会议以「全票」通过决议，推举金正恩再次出任国务委员会委员长，继续领导北韩人民，迈向北韩下一个光辉的5年。

赵甬元当选最高人民会议议长

会议又选出赵甬元为最高人民会议议长，亨植和李善权分别当选为副议长，朴泰成则当选内阁总理。

会议选举产生新一届国务委员会，赵甬元为第一副委员长，朴泰成为副委员长。

最高人民会议是北韩立法机构，由其正式批准国家政策，通常在劳动党代表大会后召开，具体化党决策成为法律。

朝中社指出，这次会议还讨论落实于2月召开的劳动党第9次代表大会提出的国家经济发展5年规划，以及2025年国家预算执行情况和2026年国家预算问题。

「朝韩两国论」会否写入宪法 备受关注

南韩韩联社报道，有观点指出，鉴于北韩此前将两韩关系定性为「敌对的两个国家」关系，宪法中的「和平统一」「民族」表述可能会被删除。而金正恩提出的「朝韩两国论」是否会被写入宪法，备受关注。

另外，会议期间，金正恩是否通过施政演说释放对美、对韩资讯，也备受关注。

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