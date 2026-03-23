伊朗局势｜伊朗议长警告投资美国国债或成攻击目标

伊朗国会议长穆罕默德·巴格尔·加利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）在社交平台X发文警告，任何为美国军事预算提供资金的金融机构或投资者都是「合法目标」。

指美国国债「沾满伊朗人民的鲜血」

加利巴夫直言美国国债「沾满伊朗人民的鲜血」，并警告投资者：「我们监控你们的投资组合，这是最后警告。」他同时指，「与军事基地并列，那些资助美国军费的金融机构都是合法目标。购买国债就是购买对你们总部及资产的攻击。」

加利巴夫曾是伊朗革命卫队高级指挥官，是伊朗最具影响力的政治人物之一，近期多次在X上发表声明，威胁对美国及以色列基础设施进行报复。他的最新声明更将金融参与视为「军事共谋」，明言投资美国国债等于为美国军事行动买单，可能遭到直接打击。

特朗普向伊朗发出最后通牒，威胁若不在48小时内全面开放霍尔木兹海峡，美方将摧毁伊朗核电设施。路透社

白宫此前多次警告，伊朗若对美国利益发动攻击，将面临「压倒性后果」。美国总统特朗普周六在Truth Social发文，向伊朗发出最后通牒，威胁若不在48小时内全面开放霍尔木兹海峡，美方将摧毁伊朗核电设施。加利巴夫则回应称，如美方攻击核电或其他基建，伊朗将对中东地区的能源及石油设施展开报复。

分析人士指出，此举将军事威胁与金融手段混合，将冲突带入前所未有的领域，即使只是口头警告，也可能对全球市场造成震荡，尤其在霍尔木兹海峡运输受阻、油价高度敏感的情况下。