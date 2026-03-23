古巴副外长称已准备应对美国军事侵略 若不作防范属「天真」

古巴副外长费尔南德斯·德科西奥（Carlos Fernandez de Cossio）表示，古巴正为美国可能发动的军事侵略作出准备，并强调若在当前国际局势下不作防范将是「天真」。

不希望冲突出现 美方行动没必要性

他接受美国全国广播公司（NBC）节目《Meet the Press》访问时指出，古巴历来已准备好在面对外来军事威胁时进行全国动员，但同时强调并不认为美方行动有发生的必要性，亦「毫无正当理由」，并希望冲突不会出现。

近期，美国对古巴实施石油封锁，令这个共产主义国家经济压力加剧，双方亦于本月展开对话。美国总统特朗普早前升级言辞，表示期望「有荣幸」接管古巴，并称将「先处理伊朗，然后是古巴」，进一步加剧紧张关系。

德科西奥重申，在与美国的对话中，古巴政府的性质、结构及成员组成均不在谈判范围内，「政权更替绝对不在议程上」。他表示，古方目标是推动建立相互尊重的双边关系，并认为双方可在打击毒品走私、有组织犯罪及应对地区安全威胁等领域展开合作。

古巴国家主席迪亚斯-卡内尔（Miguel Diaz-Canel）亦曾表示，面对当前局势，古巴仍坚信任何外来侵略都将遭遇「坚不可摧的抵抗」。

另一方面，美军负责拉丁美洲事务的高级将领向国会表示，目前并无就入侵古巴进行演练或准备接管该国。