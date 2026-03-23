伊朗局势｜美财长称资金充足应对战事 指「升级为降温」 不排除派兵控制油岛

美国财政部长贝森特（Scott Bessent）周日为美国与以色列对伊朗的军事行动辩护，表示「有时需要升级局势，才能实现降温」，并强调总统特朗普在中东战事上「所有选项仍在考虑之中」。他同时指出，美国有充足资金应对对伊战事，毋须加税筹措经费。

美军将持续强化军力 确保装备充足

美国总统特朗普早前警告，若伊朗未在48小时内全面开放霍尔木兹海峡，美方将攻击并「彻底摧毁」伊朗多座核电设施，并称这是「伊朗唯一听得懂的语言」，进一步加剧局势紧张。

贝森特接受NBC节目《Meet the Press》访问时表示，五角大楼或提出的补充预算主要用于提升军方未来作战能力，未有确认外界所指约2,000亿美元的具体金额。他指出，特朗普将如首个任期般持续强化军力，以确保部队装备充足。

不排除派军人占领哈尔克岛

谈及军事部署，贝森特表示，包括伊朗主要石油出口枢纽哈尔克岛（Kharg Island）在内的战略地点，「所有选项都在台面上」，不排除派遣美军进驻控制该岛。该岛距离伊朗本土约24公里，承载约九成原油出口，被视为关键能源据点。

他又指出，美方在对伊战事中有明确目标，包括削弱伊朗海空军、导弹能力及其补充军备的能力，并确保伊朗无法发展核武；同时形容伊朗近期部分攻击为「孤立行动」，包括针对印度洋迪亚哥加西亚美英基地的导弹袭击，认为属「出于绝望」。

或放宽部分对伊制裁纾缓石油供应

在能源政策方面，贝森特为放宽部分对伊制裁辩护，指允许出售滞留海上的伊朗石油，可向全球市场释放约1.4亿桶原油，以纾缓战事导致的供应压力。他表示，有关石油原本亦会以折扣价出售予中国，美方此举是「以其人之道还治其人之身」。

不过，有关政策引发争议。有专家质疑，在战事期间放宽制裁等同间接为伊朗提供资金。美国民主党参议员墨菲（Chris Murphy）批评政府「完全脱离现实」，指战事正失控，并推高能源价格，影响民生；他并将「升级以降温」的说法与越战及阿富汗战争相提并论，呼吁尽快结束冲突。

伊朗方面则警告，若美国攻击其能源设施，将对美国及区内盟友的燃料、能源、资讯科技及海水淡化设施作出对等打击。分析认为，美方军事与能源措施并行，或令局势进一步升级，中东冲突风险持续扩大。