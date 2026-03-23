Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜美财长称资金充足应对战事 指「升级为降温」 不排除派兵控制油岛

即时国际
更新时间：01:40 2026-03-23 HKT
发布时间：01:40 2026-03-23 HKT

美国财政部长贝森特（Scott Bessent）周日为美国与以色列对伊朗的军事行动辩护，表示「有时需要升级局势，才能实现降温」，并强调总统特朗普在中东战事上「所有选项仍在考虑之中」。他同时指出，美国有充足资金应对对伊战事，毋须加税筹措经费。

美军将持续强化军力 确保装备充足

美国总统特朗普早前警告，若伊朗未在48小时内全面开放霍尔木兹海峡，美方将攻击并「彻底摧毁」伊朗多座核电设施，并称这是「伊朗唯一听得懂的语言」，进一步加剧局势紧张。

贝森特接受NBC节目《Meet the Press》访问时表示，五角大楼或提出的补充预算主要用于提升军方未来作战能力，未有确认外界所指约2,000亿美元的具体金额。他指出，特朗普将如首个任期般持续强化军力，以确保部队装备充足。

不排除派军人占领哈尔克岛

谈及军事部署，贝森特表示，包括伊朗主要石油出口枢纽哈尔克岛（Kharg Island）在内的战略地点，「所有选项都在台面上」，不排除派遣美军进驻控制该岛。该岛距离伊朗本土约24公里，承载约九成原油出口，被视为关键能源据点。

他又指出，美方在对伊战事中有明确目标，包括削弱伊朗海空军、导弹能力及其补充军备的能力，并确保伊朗无法发展核武；同时形容伊朗近期部分攻击为「孤立行动」，包括针对印度洋迪亚哥加西亚美英基地的导弹袭击，认为属「出于绝望」。

或放宽部分对伊制裁纾缓石油供应

在能源政策方面，贝森特为放宽部分对伊制裁辩护，指允许出售滞留海上的伊朗石油，可向全球市场释放约1.4亿桶原油，以纾缓战事导致的供应压力。他表示，有关石油原本亦会以折扣价出售予中国，美方此举是「以其人之道还治其人之身」。

不过，有关政策引发争议。有专家质疑，在战事期间放宽制裁等同间接为伊朗提供资金。美国民主党参议员墨菲（Chris Murphy）批评政府「完全脱离现实」，指战事正失控，并推高能源价格，影响民生；他并将「升级以降温」的说法与越战及阿富汗战争相提并论，呼吁尽快结束冲突。

伊朗方面则警告，若美国攻击其能源设施，将对美国及区内盟友的燃料、能源、资讯科技及海水淡化设施作出对等打击。分析认为，美方军事与能源措施并行，或令局势进一步升级，中东冲突风险持续扩大。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
九龙城好彩海鲜酒家结业！ 扎根30年坚持点心不预制 食客不舍：员工好专业
九龙城好彩海鲜酒家结业！ 扎根30年坚持点心不预制 食客不舍：员工好专业
饮食
9小时前
长者「两蚊两折」北上深圳攻略！新乘车优惠贵几多？港铁/巴士/小巴新车资一览
长者「两蚊两折」北上深圳攻略！新乘车优惠贵几多？港铁/巴士/小巴新车费一览
生活百科
15小时前
一名6旬妇人早前于一班由香港飞往伦敦的英航客机上猝死。路透社资料图
英航香港飞伦敦航班︱6旬妇猝死机师拒折返 逾330乘客伴尸13小时
即时国际
7小时前
武汉牛蛙店天花突跌出人腿 食客吓坏急逃走
武汉牛蛙店天花突跌出人腿 食客吓坏急逃走
即时中国
9小时前
港人搭深圳地铁出闸冇扣钱被锁App！过来人教路解决方法：因一原因导致｜Juicy叮
港人搭深圳地铁出闸冇扣钱被锁App！过来人教路解决方法：因一原因导致｜Juicy叮
时事热话
12小时前
铜锣湾Mr. Steak自助餐买一送一！人均$205起任食法国生蚝、活龙虾
铜锣湾Mr. Steak自助餐买一送一！人均$205起任食法国生蚝、活龙虾
饮食
11小时前
传山西有男子被割下体陈尸街头。
00:31
传山西汉偷食人妻 遭阉割弃尸街头
即时中国
15小时前
屯门家庭单车自炒 一家三口倒地受伤 父亲头部淌血不止
屯门家庭单车自炒 一家三口倒地受伤 父亲头部淌血不止
突发
8小时前
李丽珍女儿许倚榕认将结婚 晒钻戒公开正版求婚片 与富贵未婚夫张明伟甜蜜合照
李丽珍女儿许倚榕认将结婚 晒钻戒公开正版求婚片 与富贵未婚夫张明伟甜蜜合照
影视圈
7小时前
翁静晶回应雪梨被性骚扰内幕 揭公开秘闻时机 澄清不后悔嫁刘家良：归咎于自己嘅选择
翁静晶回应雪梨被性骚扰内幕 揭公开秘闻时机 澄清不后悔嫁刘家良：归咎于自己嘅选择
影视圈
8小时前