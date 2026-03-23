伊朗局势｜伊朗扬言战场回应威胁 若核设施遭攻击将封锁霍尔木兹海峡

中东局势持续升温，在美国总统特朗普威胁攻击伊朗核电设施后，伊朗总统佩泽希齐扬（Masoud Pezeshkian）强硬回应，表示伊朗将在战场上「坚决对抗威胁与恐吓」，并强调外部压力只会令国家更加团结。他同时指出，霍尔木兹海峡对外开放，但不包括「侵犯伊朗领土的势力」。

区内美资企业或成攻击目标

伊朗革命卫队亦发出进一步警告，指若美国落实攻击核电厂，伊方将采取一系列报复措施，包括全面封锁霍尔木兹海峡，直至受损设施重建完成。声明又称，将大规模打击以色列的能源设施及资讯基建，并把区内所有涉及美资的相关企业列为攻击目标，甚至包括驻有美军的地区能源设施。

美国总统特朗普日前透过社交平台发出强硬警告，指若伊朗未在48小时内全面开放霍尔木兹海峡，美方将攻击并「彻底摧毁」伊朗多座核电设施，并表明会「由最大的一座开始」。

伊朗卫生部表示，自美以开战以来，已有210名儿童死亡、1,510人受伤，并指全国约300个医疗及紧急服务设施受损。伊朗红新月会则指出，全国超过81,000个民用单位在空袭中受破坏，包括医院、学校、救护车及救援人员亦遭波及，批评有关行动「明显违反国际人道法及日内瓦公约」。

分析认为，随着伊朗表明可能封锁全球重要能源通道霍尔木兹海峡，并扩大打击范围至区内能源与基建设施，冲突正进一步升级，对全球能源供应及地区安全构成重大威胁。