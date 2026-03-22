伊朗局势︱伊朗提出六大停火条件 包括关闭该区美国军事基地
更新时间：19:51 2026-03-22 HKT
发布时间：19:51 2026-03-22 HKT
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美以向伊朗伊朗发动联合军事行动三星期，伊朗立场坚定。迈赫尔通讯社周日（22日）报道，一名伊朗高级安全和政治官员在接受「广场电视台」（Al-Mayadeen）访问时表示，伊朗已就停止当前冲突提出六项条件。
该官员称，德黑兰当前在「防御性战争」框架下采取的行动，是基于数月前制定的一项计划，并正分阶段推进。他表示，在摧毁对方防空基础设施后，伊朗已对相关空域形成有效控制。
该官员还表示，基于当前军事态势，伊朗认为近期不具备停火条件，并将继续采取行动应对相关局势。他同时提到，即使部分国家和地区正尝试斡旋停火方案，但伊朗已明确提出相关条件：
一、保证不再发生战争；
二、关闭该地区的美国军事基地；
三、由相关方对伊朗进行赔偿；
四、结束该地区各战线的军事冲突；
五、为霍尔木兹海峡建立新的法律体系；
六、审判并引渡被指从事反伊朗活动的媒体人员。
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