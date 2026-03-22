英航香港飞伦敦航班︱6旬妇猝死机师拒折返 逾330乘客伴尸13小时

英国航空公司（British Airways）一班由香港飞往伦敦的长途航班，近日发生骇人事件。一名年约60岁的女乘客在起飞后约一小时突然猝死，机组人员将尸体放置在机尾一个设有发热地板的厨房附近，导致在长达十多小时的航程中，尸体传出恶臭，与机上331名乘客「共处一室」，引起部分乘客不满。

尸体安置机尾位置传臭味

涉事为一班英航由香港飞往伦敦的客机。路透社资料图片

涉事为一班英航由香港飞往伦敦的客机。路透社资料图片

英国《太阳报》报道，事发于上周日（15日），涉事航班为BA32，由香港飞往伦敦希斯路机场。事发时，一名60多岁女乘客在起飞后约一小时突然离世，其家人极度悲痛。机师在评估后，认为情况不属于「紧急状况」，决定继续飞往伦敦，并未折返或转降。



有消息人士透露，在如何安置尸体的问题上，机组人员曾有过讨论。机师曾要求将尸体锁入洗手间，但遭机组人员拒绝。最终，尸体被放置在机尾一个厨房旁边。

机师建议尸体放洗手间内

该消息人士指出：「机组人员忽略了该厨房设有发热地板，在航程接近尾声时，有乘客投诉该区域传出恶臭。」



当航班于大约13.5小时后抵达希斯路机场，警方即登机处理，全体乘客被要求在座位上等候约45分钟，以便当局进行调查。



英航早前回应事件时强调，「所有程序均得到正确遵守」。消息人士亦赞扬机组人员在事件中的处理手法，但透露有部分机组人员事后因受创伤而需要休假。



根据国际航空运输协会（IATA）的指引，若发生乘客在机上死亡的罕见事件，建议应将遗体放入尸袋或用毛毯覆盖，并固定在乘客本身或一个空置的座位上。