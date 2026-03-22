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伊朗局势｜以色列南部迪莫纳遭导弹袭击 多人受伤 建筑物遭「直接命中」

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更新时间：06:17 2026-03-22 HKT
发布时间：06:17 2026-03-22 HKT

在南部城市迪莫纳（Dimona）及阿拉德（Arad）遭伊朗导弹袭击，多人受伤，包括一名10岁男童情况危急。迪莫纳城镇附近设有被外界认为拥有中东唯一核武能力的设施，虽然以色列从未承认拥有核武。

伊朗表示，此次袭击是对以色列先前对纳坦兹（Natanz）核设施的空袭的报复。以色列军方告诉法新社，迪莫纳市内一建筑物遭导弹「直接命中」，以色列国家急救服务（Magen David Adom）表示，其救援队已处理多处伤者，共33人受伤，其中包括一名情况危急、遭弹片击中的10岁男童。急救人员形容，现场「破坏严重、混乱」。以色列军方称，在导弹被侦测后曾进行拦截。

以色列媒体分享的画面显示，一枚物体高速坠落至城镇，引发冲击。伊朗国营电视台称，袭击是对纳坦兹事件的「回应」。

伊朗议会议长穆罕默德·巴格尔·加利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）在社交平台X上表示，近期对以色列南部迪莫纳的导弹攻击显示，以色列空域防御能力有限，战事已进入「新阶段」。他指，「如果以色列在高度防护的迪莫纳地区无法拦截导弹，这在作战上意味著战斗已进入新阶段，以色列的天空无防御可言。」

教育部长约阿夫·基什（Yoav Kisch）表示，经与以军本土守备司令部（Home Front Command）磋商后，决全国学校将于周日及周一全面停止面授课堂，改为网上授课。。

联合国核监管机构国际原子能机构（IAEA）总干事拉格罗西（Rafael Grossi）呼吁各方「在核设施附近保持最大限度的军事克制，以避免核事故风险」。

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