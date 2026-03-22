伊朗局势｜英国不会使用塞浦路斯基地 对伊朗采取进攻行动

塞浦路斯表示，英国不会使用其位于塞浦路斯的军事基地，对伊朗进行任何攻击性行动。英国首相施纪贤（Keir Starmer）与塞浦路斯总统克里斯多杜利德斯（Nikos Christodoulides）早前进行通话。

发言人指，施纪贤在通话中重申，保障塞浦路斯的安全对英国至关重要。为此，英国已决定加强现有防护措施，以确保岛上安全。发言人表示：「首相重申，英国在塞浦路斯的基地将不会被用于任何进攻性军事行动。」

英国在塞浦路斯的基地将不会被用于任何进攻性军事行动。路透社

英国在塞浦路斯的基地将不会被用于任何进攻性军事行动。路透社

英国在塞浦路斯的基地将不会被用于任何进攻性军事行动。路透社

本月2日，一架伊朗型「沙赫德」（Shahed）无人机击中英国位于塞浦路斯南部的阿克罗蒂里皇家空军基地（RAF Akrotiri），造成轻微设施损坏。随后还有两架无人机被拦截，目前尚无其他安全事件报告。

塞浦路斯方面对此表示，英国承诺不将基地用于对其他国家的攻击，符合地区稳定与和平的原则。

塞浦路斯于1960年从英国殖民统治下独立时，英国仍保留了岛上两处军事基地的主权，包括RAF Akrotiri和迪凯利亚（Dhekelia）基地。这两处基地用作监控和情报收集任务。