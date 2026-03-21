伊朗局势｜战火冲击全球餐桌 联合国警告：数周内粮食供应现困境

伊朗与以色列相互攻击能源设施，不仅冲击能源市场，也对全球粮食供应构成严重威胁，关键问题在于肥料供应链受阻。全球逾3成肥料贸易需经由霍尔木兹海峡，如今航运中断，联合国粮农组织（FAO）警告，若冲突再持续数周，全球粮食供应将现困境。



路透社21日报导，中东战火对全球肥料市场的冲击已直接反映在终端价格上。自冲突爆发以来，农业生产不可或缺的氮肥产品，例如尿素，其市场价格大幅跳涨30%至40%。美国农民甚至在春耕前就已经通报肥料缺货。

相关新闻：伊朗局势 | 美开始释出战略石油储备 首批投放4520万桶

随著中东战争引发霍尔木兹海峡运输中断，肥料供应受到冲击。路透社

肥料供应链的断裂正迅速波及亚洲多个重要农业与工业生产国。目前，印度、孟加拉与马来西亚的肥料工厂，皆因关键原料短缺而陷入营运危机，业者被迫减产、暂停订单甚至直接关闭生产线。

相关新闻：伊朗局势｜美军A-10猛轰霍尔木兹海峡 传特朗普拟占领伊朗运油枢纽哈尔克岛

这些国家的生产停滞，进一步加剧了全球市场的供应短缺，形成难以扭转的连锁效应。肥料短缺将直接影响播种，导致谷物、饲料产量下降，进而波及乳制品与肉类供应。联合国粮农组织（FAO）警告，若冲突再持续数周，全球粮食供应将出现明显中断。

全球粮食价格持续上升。路透社资料图片

全球一半粮食依赖肥料生产

目前全球约一半粮食依赖肥料生产，在部分国家，肥料成本甚至占谷物生产成本的50%，一旦供应链长期受阻，将对全球粮价与粮食安全带来连锁冲击。

专家指出，在战事未见降温前，全球不仅面临「高油价」，也可能逐步走向「高粮价」时代。