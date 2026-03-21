「网红女兵」迷倒百万特朗普粉丝 被揭AI生成引流卖OnlyFans内容

一位名叫福斯特（Jessica Foster）的 「美女军人」网红，近日在「让美国再次伟大」（MAGA）圈子中大受欢迎。她光彩照人、身在军旅，与特朗普及随行人员合影，甚至与世界各国的领袖们平起平坐⋯⋯然而人们逐渐发现「有古怪」，揭发她是AI生成的角色而非真人，个人简介内容指向贬售恋足题材的OnlyFans帐号。



福斯特网上简介写着「美国优先」，账号似乎是从2025年12月14日开始经营，旋即在Instagram上累积了近百万名粉丝，多数是男性。粉丝们一直与她互动，感谢她的服役以及对特朗普事业的支持。

然而，一些贴文露出破绽。例如其中一张福斯特穿战斗服的照片，名牌上写着「Jessica」而不是「Foster」，但根据美国陆军的规定，名牌只能写姓氏。另一张显示福斯特出席特朗普的活动发表演说，疑似想描绘「和平委员会会议」，照片中标示牌写的却是「和平边境」（Border of Peace），发文也称感谢特朗普邀请她参加「和平边境会议」（Border of Peace Conference）。

福斯特的设计目的，是将粉丝引导至成人订阅内容，她的Instagram和X个人档案都指向OnlyFans帐号「@jessicanextdoor」，该贩售恋足题材的内容，并直接从订阅者那里收取小费。

这个Instagram帐号似乎违反了Meta政策，Meta要求任何付费政治广告都必须显著揭露AI的使用。目前Instagram已移除其帐号。此外，其营利模式似乎也违反了OnlyFans的平台政策，该平台要求必须由经过验证的真人营运，若是AI生成应清楚揭露。

许多人耻笑MAGA男性支持者因为好色而被福斯特欺骗，但更重要的是，没有人知道福斯特幕后由谁操控。她可能是美国的政治宣传，甚至是外国政府的政治宣传，在美国及伊朗开战之际显得尤其敏感。记者滕巴格（Kat Tenbarge）在《信使报》YouTube频道上说：「福斯特正在散布某种宣传。」