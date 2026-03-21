美国缉毒局列哥国总统为「优先目标」　涉勾结毒枭收贿阻引渡

美国缉毒局（DEA）近日将哥伦比亚总统佩特罗（Gustavo Petro）列为打击毒品的「优先目标」，而纽约联邦检察官正针对他涉嫌与贩毒集团勾结展开深入调查。

美国缉毒局将哥伦比亚总统佩特罗列为打击毒品的「优先目标」。（美联社）

根据美国缉毒局的记录显示，佩特罗自2022年起便出现在多项涉毒调查之中。当局怀疑他可能与恶名昭彰的墨西哥锡纳罗亚贩毒集团（Sinaloa cartel）有关系，并利用其主推的「全面和平」计划，为曾经资助其竞选活动的毒贩谋取不法利益。

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此外，调查的另一重点聚焦于佩特罗的代表，指他们涉嫌在哥伦比亚的监狱内向被捕毒贩索取巨额贿赂，以此作为阻止他们被引渡至美国受审的交换条件。

佩特罗全盘否认反控政治操作

面对美方的连串严重指控，佩特罗强烈否认所有涉毒传闻，并反击称这完全是极右翼势力的政治操作。哥伦比亚驻美大使馆亦发表声明护航，强调相关调查「未经验证」，完全不具备任何法律与事实基础。

目前针对佩特罗的涉毒调查仍处于早期阶段，当局尚未决定最终是否会正式提出起诉；美国白宫就表示，未有介入相关的司法调查行动。

根据起诉书，马杜罗夫妇被控串谋从事毒品恐怖主义、串谋将可卡因输入美国，以及持有和串谋持有机关枪及爆炸性武器等罪名。