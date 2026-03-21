世界杯2026｜主办国美国陷恐袭危机　近49亿保安经费迟发惹安全忧虑

四年一度的世界杯足球赛即将于今年6月在美洲揭幕，主办国之一的美国却面临严峻的保安挑战。据《路透社》取得的情报简报显示，极端分子和犯罪集团极可能将这场体坛盛事视为攻击目标；更令人担忧的是，高达数亿美元的保安经费因政治角力而迟迟未获审批，导致美方的安全准备进度严重落后。

这批从未曝光的简报来自美国联邦、州政府官员及国际足协（FIFA）。内容明确警告，极端分子极可能对赛事发动攻击，当中包括针对交通基础设施的破坏行动。此外，简报亦提及，美国总统特朗普推行的强硬移民政策，可能引发社会动荡，进一步加剧赛事期间的安全风险。

今届世界杯将于6月11日至7月19日，由美国、加拿大及墨西哥联合主办。作为全球规模最大的体育盛事，赛事的保安级别向来极高；而自从伊朗爆发战事以来，美国执法人员的警觉性更被提升至顶点，对任何潜在的报复性袭击威胁均严阵以待。

美国宣传2026年国际足总世界杯的广告板。（法新社）

民主、共和两党互相指责

负责美国境内世杯筹备工作的官员近周不断发出警告，担忧高达6.25亿美元（约48.7亿港元）的联邦安全补助迟迟未发放，将严重影响各项安保部署。

据悉，这笔经费原是去年7月通过的开支法案一部分，联邦紧急事务管理署（FEMA）曾承诺最迟于今年1月30日前分配完毕，但主办单位却一直未收到拨款。

在《路透社》本月向当局查询后，FEMA才于18日急忙宣布已拨发相关补助，并强调资金将用于「强化维安筹备」。多名知情人士坦言，世杯的筹备工作本已极为复杂，经费延宕与恐袭警告无疑令情况雪上加霜。

针对拨款延误的责任，民主党将矛头指向即将卸任的国土安全部长诺姆（Kristi Noem）；而白宫发言人则反指是民主党因不满政府的移民执法策略，从中作梗阻挠拨款。