日福井县5越南实习生堕海 1获救1昏迷3失踪

日本福井县坂井市三国町九头龙川出海口，周六（21日）凌晨2时许有5名越南人落海，其中1人救起后平安无事，另有1人被发现时已陷入昏迷，还有3人下落不明。

据《福井新闻社》 报道，当时有8名到日本学习专业技能的越南男性技能实习生，在三国防波堤灯塔附近捕鱼，但凌晨2时25分许有1人落水，其余7人见状连忙伸出援手，孰料有4人也跟著掉入海里。

福井县九头龙川出海口有越南人堕海，图为九头龙川。维基网站

到日本实习 捕鱼落水

福井海上保安署于凌晨2时50分许接案后，派遣巡逻船展开搜索，在早上6时15分救起1人，其身体状况没有大碍。上午9时45分许又发现另1人在海中载浮载沉，送医时昏迷不醒，目前正持续搜救其余3人。

福井地方气像台资料显示，三国町周六凌晨2时许的气温为摄氏4度，风速每秒3.9米，当地在凌晨3时22分布了海浪注意警报。