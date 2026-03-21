伊朗局势 | 神隐最高领袖再发声 称敌人已被击败 军方扬言袭敌国旅游区

伊朗新最高领袖穆杰塔巴至今依旧神隐，官方电视台再度播放他声明，赞扬民众团结击败敌人，而伊朗军方扬言攻击敌国的旅游区，要锁定敌人的公园及观光景点施袭。

穆杰塔巴据传在2月28日美国以色列空袭中受重伤，至今行踪成谜。继3月12日国营电视台宣读他声明，声称要替受害者「讨公道」、持续关闭霍尔木兹海峡「施压」后，国营电视台电视台周五（20日）再度播报他的「波斯新年」谈话，称赞民众团结一致，克服各种分歧，指「敌人已经被击败」。

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穆杰塔巴据传在2月28日美国以色列空袭中受重伤，至今行踪成谜。路透社

穆杰塔巴是已故精神领袖哈梅内伊的次子。路透社

伊朗新年期间到处都有穆杰塔巴肖像的踪迹。路透社

伊朗革命卫队扬言袭敌国旅游区。路透社

批美以色妄想推翻德黑兰政权

穆杰塔巴在书面新年谈话中赞扬伊朗人民在全国广泛地区建立防线，并在城市、社区和清真寺等地构筑堡垒，在战争中展示团结和决心，令敌人遭受挫败。

他指出，美国和以色列以为发动一两天的攻击，击毙重要高层，就会带来恐惧和绝望，进而促使人民起义推翻政府，这完全是「严重误判」，相反地，「敌人内部出现了分裂」。

自称曾坐的士聆听民间声音

穆杰塔巴又称，自己过去曾「微服出巡」，乘的士聆听民间声音，承认国家近年面对经济困境，但不应让社会分歧，变成敌人可利用的弱点。

穆杰塔巴还将伊朗新年主轴定为「在民族团结与国家安全下强化经济韧性」。他在声明中称伊朗坚信要加强与邻国的关系，呼吁阿富汗和巴基斯坦改善关系，并表示愿意提供协助，亦指对土耳其和阿曼的攻击并非伊朗或其盟军所为。

革命卫队：将袭敌人公园、观光景点

而伊朗军方则扬言对敌国旅游区进行报复，伊斯兰革命卫队告诉国营《伊朗​​报》说，「即使在战争中，我们仍在生产导弹，存放也没什么问题」，伊朗将锁定敌人的「公园、休闲区和旅游景点」发动攻击。

随著战事持续升温，中东多地伤亡人数不断攀升。伊朗红新月会指出，境内死亡人数已突破1444人，其中至少包含204名儿童。