日本物价涨不停又缺人补货 DyDo拟拆2万部贩卖机

日本街头随处可见的自动售卖机恐将成为历史。美国有线电视新闻网（CNN）驻东京特派记者报道，日本各大饮料公司正报告数以亿计美元的亏损。其中一家名为DyDo的知名饮料企业更宣布，由于业务已无利可图，公司计划拆除多达2万部自动售卖机。

有日本饮料制造商指，若伊朗冲突持续，运输成本将进一步上涨。（资料图片／法新社）

分析指出，日本自动售卖机爆发「退场潮」主要有两大原因。首先是国内日益严重的人力短缺问题，导致补货与维修等日常营运变得愈发困难；其次是物价持续飞涨，部分饮品的售价更比疫情前飙升近50%。在百物腾贵下，愈来愈多精打细算的日本民众选择放弃定价较高的售卖机，转而前往价格更实惠的便利店或药妆店消费。