伊朗局势 | 美开始释出战略石油储备 首批投放4520万桶

美国政府周五（20日）表示，已从战略石油储备中释出首批共计4520万桶原油给石油公司，试图控制因伊朗战争而飙升至4年高位的油价。特朗普政府上周表示，战略石油储备将总计紧急释放1.72亿桶原油。这是由国际能源署协调的一项纾困计划的一部分，旨在降低能源成本。

首批释出的原油占美国政府上周宣布计划借出的最多8600万桶原油总量的52%。美国最终目标是在今年及明年释出1.72亿桶原油。

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美开始释出战略石油储备，首批投放4520万桶。路透社

美国从储备中借给石油公司4520万桶原油。路透社

美国今次释出的石油是与国际能源总署32个成员国达成的协议的一部分。路透社

最终目标：投放1.72亿桶

获得首批战略储备贷油的公司包括BP Products North America、Gunvor USA和Marathon Petroleum (MPC.N)。

这些释出的石油是与国际能源总署32个成员国达成的协议的一部分，旨在释放4亿桶石油储备。美国和以色列于2月28日发动的战争已将原油价格推至自俄罗斯入侵乌克兰以来的最高水平。

首批释出石油或再增1000万桶

各公司将以额外原油作为溢价归还原油，能源部称此举旨在「在不增加美国纳税人负担的情况下」稳定市场。此互换协议的结构较为特殊，要求公司支付相当于价格18%至22%的原油溢价。竞标者甚至可以提出归还更多原油，以赢得合约。

该部门表示，首批释出的原油储备最终将增加近1000万桶。

截至周五，其他获得合约的公司还有Energy Transfer Crude Marketing、Mercuria Energy America、Trafigura Trading和Vitol。

蕴藏4.15亿桶原油

位于德州和路易斯安那州海岸地下洞穴中的战略石油储备储存约4.15亿桶原油，比全球4天的原油消耗量还要多。

美国最终目标是从战略石油储备中释出1.72亿桶石油，并预计石油公司将归还约2亿桶石油，其中包括溢价。