法国士兵运动App记录慢跑轨迹　意外泄露主力航母部署位置

法国媒体报道，一名法国海军士兵在使用健身应用程式（App）记录自己的慢跑过程时，意外将法国主力航空母舰「戴高乐号」（Charles de Gaulle）的确切位置公诸于世。

随著美国和以色列联手袭击伊朗引发中东战争，法国于3月初迅速将「戴高乐号」及数艘巡防舰部署至地中海。据报该航母自本月9日起一直停留在地中海东部，法国总统马克龙曾指这是一项「纯防御性」部署，旨在支持盟友。

然而，法国《世界报》发现，根据该名士兵在健身App「Strava」的公开资料，他于13日在一艘位于塞浦路斯西北方海域、正在航行的船舰上绕圈慢跑；而衞星影像亦证实，当时「戴高乐号」正处于该片水域。

法国主力航空母舰「戴高乐号」。（路透社）

健身App屡成各国泄密源头

Strava的数据同时显示，该名士兵在今年2月底曾从瑞典马尔默（Malmo）跑过大桥前往丹麦首都哥本哈根，而当时「戴高乐号」正好停泊在马尔默。

法国军方回复传媒查询时强调，若报道属实将会采取适当的应对措施，并重申海军人员经常收到警告，使用这类应用程式会带来严重的安全漏洞风险。

事实上，Strava过去已多次泄露各国的敏感军事及政要资讯。《世界报》曾在2024年报道，马克龙、时任美国总统拜登及俄罗斯总统普京出访时，其贴身保镳就因使用Strava而不慎泄露政要的行踪；而在2018年，该App的地图更曾曝光美国与盟军人员在伊拉克、叙利亚及阿富汗的确切位置。