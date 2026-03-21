伊朗局势 | 美获准用英基地袭伊朗导弹阵地 盟友出动直升机打击霍峡无人机

英国政府周五（20日）批准美国使用英国军事基地，攻击伊朗导弹阵地，这些导弹阵地被用于攻击霍尔木兹海峡上航行的船只。与此同时，美国一些盟友正出动阿帕奇直升机，来对付霍尔木兹海峡的伊朗单向攻击无人机。

根据唐宁街首相府声明，英国内阁官员当天召开会议，讨论伊朗战争及伊朗封锁霍尔木兹海峡的情况。

声明指出：「他们证实允许美国在集体自卫框架下使用英国基地的协议，包括美国针对伊朗攻击霍尔木兹海峡上船只的导弹基地及能力所进行的防御行动。」

相关新闻：

伊朗局势｜特朗普发文称考虑「逐步退兵」 被质疑故弄玄虚

特朗普批;评英国反应太迟。路透社

美国及其盟友正力图重启霍尔木兹海峡。美联社

施纪贤批准美军使用其基地攻击伊朗导弹阵地。美联社

特朗普批英国反应太迟

特朗普其后在白宫告诉记者，英国的回应「非常迟」，并补充说：「他们本应该行动得更快。」

伊朗外长阿拉格齐批评，英国首相施纪贤允许英国基地被用于「对伊朗的侵略」，将把「英国人的生命置于险境」。

较早前，特朗普曾将北约盟友形容为「懦夫」，因为他们没有足够坚定支持美以对伊朗的战争。

与此同时，美军官员表示，美国及其盟友为重启霍尔木兹海峡，已派出低空飞行的战机在航道上空轰击伊朗海军舰艇，并动用阿帕奇直升机击落伊朗无人机。

美军参谋首长联席会议主席凯恩在五角大楼记者会上公布这项行动。

A-10攻击机、阿帕奇直升机霍峡上空执行任务

他指出，A-10雷霆二式战机及阿帕奇攻击直升机正在霍尔木兹海峡上空或伊朗南部外海执行任务。

他告诉记者，A-10战机正在南部战线执行任务，锁定霍尔木兹海峡内的快速攻击艇，阿帕奇直升机「也已加入南部战线的战斗」。

此外，凯恩还提及，一些盟友正出动阿帕奇直升机，来「对付单向攻击无人机」，但凯恩未具体说明是哪些盟友。

《华尔街日报》指出，这次行动是五角大楼多阶段计划的一部分，旨在削弱伊朗武装快艇、水雷和巡航导弹的威胁。