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伊朗局势｜美军A-10猛轰霍尔木兹海峡　传特朗普拟占领伊朗运油枢纽哈尔克岛

即时国际
更新时间：09:15 2026-03-21 HKT
发布时间：09:15 2026-03-21 HKT

美国网媒Axios引述4位知情人士报道，特朗普政府正考虑占领或封锁伊朗的石油出口枢纽哈尔克岛，以逼使德黑兰开通石油咽喉要道霍尔木兹海峡。美军参谋长联席会议主席凯恩则于周四披露，美国与盟国近日出动A-10攻击机及「阿帕奇」直升机，在霍尔木兹海峡及伊朗南部海岸加强攻击，目标是削弱海峡威胁，使船只可以恢复通行。

Axios的报道称，夺取距离伊朗海岸约15英里、处理伊朗9成原油出口的哈尔克岛，恐使美军更直接暴露在危险前线中，因此唯有先进一步削弱伊朗在霍尔周边的军力，才能够采取这类行动。一位了解白宫思维的消息人士说：「我们还需要约一个月时间持续袭击，才能削弱伊朗，夺下哈尔克岛，这样才能掐住对方死穴，在谈判时掌握主动权。」如果得到批准启动这类行动，那得增派更多美军部队。

特朗普政府正考虑占领或封锁哈尔克岛。（法新社）
特朗普政府正考虑占领或封锁哈尔克岛。（法新社）

据参谋长联席会议主席凯恩和美媒披露，美军在霍峡及伊朗南部海岸加强攻击，火力强大的A-10攻击机负责低空扫射伊朗快速攻击艇，「阿帕奇」直升机则针对自杀式无人机。防务问题专家称，解除海峡威胁，可能需数周时间。

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