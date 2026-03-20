伊朗局势｜革命卫队发言人死于空袭 传死讯前数小时才刚反驳内塔尼亚胡

美国以色列联手与伊朗开战，至迈入第21天，伊朗领导高层持续被狙杀。20日下午近4时，伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）突然透过国营电视台宣布其发言人纳伊尼（Ali Mohammad Naini）遇难。这次以色列还没宣扬「战绩」，伊朗就发布了纳伊尼的死讯，但不久前仍有报道以纳伊尼的名义回应美以对于伊朗武力。

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综合路透社、半岛电视台、《以色列时报》等报道，伊朗国营电视台（IRNA）在Telegram开设的帐号发布IRGC声明，称发言人兼公共关系部门副主任纳伊尼（Ali Mohammad Naini）死于美国与以色列的导弹袭击。

官方未提及纳伊尼遇害的具体时间，也未说明他是否在昨夜一连串空袭之中身亡。周四晚伊朗境内多处遭到轰炸，部分发生于首都德黑兰东区，其余包括德黑兰卫星城市卡拉季（Karaj）、德黑兰以南的城市卡善（Kashan）、国境东南部城市克尔曼（Kerman）、南部港市伦格港（Bandar Lengeh port）。

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68岁的纳伊尼家乡就在卡善，他是IRGC二级准将（second brigadier general），2024年起担任IRGC发言人，近期频频代表IRGC回击外界。以色列总理内塔尼亚胡昨（19日）宣称伊朗导弹生产线已遭瘫痪，纳伊尼透过国营电视台声明反驳称：「即使在战时，我们也有能力生产弹道导弹。」国营电视台报道他的这则回应后仅仅几小时，IRGC就宣布了他的死讯。

纳伊尼死讯曝光后至少1小时内，屡屡宣扬「斩首」成果的以色列当局仍未就此置评，随后《以色列时报》引述 以色列国防军（IDF）声明，空军根据军情局线报对伊朗实施夜间实施，击毙了IRGC发言人纳伊尼。

自2月28日以色列联合美国袭击伊朗以来，伊朗境内已超过1300人罹难，包括原最高领导人哈梅内伊。伊朗频频以无人机、导弹针对以色列与中东地区的美国盟友发动报复攻击。这场战争到目前仍无熄火迹象。