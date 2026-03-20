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长荣客机高速滑行险遭加航机拦腰撞　纽约塔台急喊「停！」阻惨剧

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更新时间：16:42 2026-03-20 HKT
发布时间：16:42 2026-03-20 HKT

美国纽约约翰甘迺迪国际机场（JFK）日前上演惊险一幕。台湾长荣航空一架客机在降落跑道并正处于高速滑行状态时，另一架加拿大航空客机竟疑似误解指令突然闯入跑道。两架客机险些在地面相撞，幸好塔台人员及时发现并连声大叫「停」，才成功阻止一场严重的飞安灾难。

航空新闻媒体《Aviation A2Z》报道，这宗惊险事故发生于本月12日晚上约10时30分。当时加拿大航空QK898航班刚完成降落，因跑道挤塞，被塔台指示在原地等候。紧接其后，长荣航空BR32航班亦顺利降落，塔台人员随即通知加航机师，必须「等待长荣客机从机首前方通过后」，才能开始滑行。

美国纽约约翰甘迺迪国际机场日前上演惊险一幕。（法新社）
美国纽约约翰甘迺迪国际机场日前上演惊险一幕。（法新社）

疑判断出错加航擅自启动滑行

报道指，塔台管制员对加航机组发出的指令相当明确，而加航机师亦回复确认，「777（长荣客机）通过了，我们可以滑行。」然而，尽管机师作出确认，加航客机却在长荣客机正准备从V滑行道脱离跑道的同一瞬间，突然开始启动滑行。这错误举动导致两架飞机直接朝向彼此行进，进入可能发生碰撞的危险路径。

千钧一发之际，塔台管制员察觉不妥，立刻透过无线电连续大喊几声「停！停！停！」，最终成功喝止加航机师，避过一场惨剧。

长荣航空（EVA Air）。（示意图，非当事班机／法新社）
长荣航空（EVA Air）。（示意图，非当事班机／法新社）
加拿大航空（Air Canada）。（示意图，非当事班机／法新社）
加拿大航空（Air Canada）。（示意图，非当事班机／法新社）

长荣机师事后犹有余悸地表示，当时飞机仍处于相当快的减速阶段，双方距离极之接近，「差点就撞上了」。外界推测，涉事的加航机师可能对指令产生理解错误，或对长荣客机的位置判断出现偏差，从而引发这场虚惊。

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