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OnlyFans网红峇里岛拍色情片 「激战」电单车手 恐面临最高16年监

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更新时间：14:28 2026-03-20 HKT
发布时间：14:28 2026-03-20 HKT

23岁的OnlyFans女网红梅莉莎（Melisa Mireille Jeanine）涉嫌在印尼峇里岛拍摄色情片，和2名男子一同被捕，她与这2人均居于峇里岛北库塔区，恐面临最高16年刑期。

网名CallMeSlo、法国籍的梅莉莎，本月8日下午与男经理人、一名男拍档在彰古(Canggu)拍摄成人片，影片中梅莉莎穿著小上衣，胸脯呼之欲出，和一名戴著安全帽的电单车骑士「激战」，影片后来通过她的经理人将内容分发到OnlyFans和X平台，并在网上流传。

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梅莉莎拍摄和电单车手「激战」的色情片。Instagram／slobyme
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网名CallMeSlo的梅莉莎，因拍色情片被捕。Instagram／slobyme
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梅莉莎与另外2名男子被峇里巴东警方拘捕调查。巴东警方
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峇东警方展示的电单车手背心。巴东警方
峇东警方展示的电单车手背心。巴东警方

被指拍咸片牟利

当地调查人员发现影片后，13日在伍拉·赖国际机场(I Gusti Ngurah Rai International Airport)将正准备潜逃出境的梅莉莎，与一同拍片的24岁意大利男子Nadir ben Said逮捕，16日又将梅莉莎的经理人、26岁法国男子ERB逮捕。

峇里巴东警方从3人身上查获到一部相机、3部手机、一部MacBook和一件电单车背心等物品，3人被指在当地拍摄影片的犯罪动机就是为了牟利，因制作色情制品罪名被捕，如果罪名成立可能面临最高16年刑期。

英「千人斩」网红曾犯禁 遭逐出境

印尼法例严禁制作色情物品，违例者可监禁最高10年，若在网上发布，会再加监最高6年。去年12月，英国「千人斩」成人女星邦妮(Bonnie Blue)便曾因涉嫌制作色情物品，连同17名男子遭扣查，最终被逐出境，并禁止入境10年。而此案备受瞩目。

印尼有严格的法律禁止露骨内容，当局表示正在严厉打击涌入岛上的违反规定游客。

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