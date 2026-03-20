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伊朗局势 | 19岁摔角国手被送上绞刑架 伊朗首度处决反政府示威者

即时国际
更新时间：13:41 2026-03-20 HKT
发布时间：13:41 2026-03-20 HKT

伊朗19岁摔角冠军选手穆罕默迪（Saleh Mohammadi）曾参与今年1月反政府示威，遭德黑兰当局指控「对真主发动战争」的重罪，于当地时间周四（19日）遭公开处决。这是伊朗首次执行与这些示威活动相关的死刑。

来自库姆的穆罕默迪是伊朗国家摔角队选手，为新生代摔角好手，今年1月参与反政府抗议后遭逮捕，并被控涉犯「对真主发动战争」。

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穆罕默迪遭执行绞刑。X@AlinejadMasih
穆罕默迪遭执行绞刑。X@AlinejadMasih
今年1月伊朗爆发全国反政府大示威。路透社
今年1月伊朗爆发全国反政府大示威。路透社
今年1月伊朗全国大示威范围扩及31个省共180个城镇。美联社
今年1月伊朗全国大示威范围扩及31个省共180个城镇。美联社

被控对真主发动战争重罪

美国《纽约时报》报道，穆罕默迪在羁押期间遭施酷刑，被迫作出不利供词，且未经公平审判即遭处决。

德黑兰当局当天处决包含穆罕默迪在内共3人，伊朗官媒声称，3人于示威期间持刀剑杀害2名警员。3人在北部库姆省被公开执行绞刑。

穆罕默迪被指与另外2名男子加塞米（Mehdi Ghasemi）、达武迪（Saeed Davoudi）杀死警察，而遭司法部判处死刑。

死讯震撼全球体育圈

穆罕默迪作为伊朗国家队的角力新星，其死讯震撼了全球体育圈。多位奥运金牌运动员向媒体表达愤慨。美国角力金牌斯莱（Brandon Slay）表示：「看著一个恐怖政权处决一名青少年角力运动员，令人心碎。我的祷告与他的家人同在。」

美国游泳金牌克拉里（Tyler Clary）则直言，这场处决是基于一场虚假审判。3届金牌雪车选手汉弗莱斯（Kaillie Humphries）也痛批，杀害一名只因发声就被针对的国家偶像运动员，行为令人发指。

自今年初以来，伊朗因货币崩溃与物价飙升爆发全国性抗议，范围扩及31个省共180个城镇，堪称1979年革命以来最大挑战。伊朗当局随即展开镇压，人权组织估计至少有7000人丧生，其中包括6488名抗议者与236名儿童。

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