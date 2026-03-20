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格陵兰之争｜防特朗普武力吞并　丹麦曾组联军登岛随时炸毁机场

即时国际
更新时间：14:15 2026-03-20 HKT
发布时间：14:15 2026-03-20 HKT

美国总统特朗普曾多次扬言要接管格陵兰岛，触发丹麦的强烈危机感。有丹麦传媒近日引述高层消息指，为防止美军突袭入侵，丹麦政府曾于今年1月紧急空运士兵及血液储备到格陵兰，更一度下令准备在必要时炸毁当地主要机场的跑道，以阻截美军战机降落。这项极机密行动据报亦获得欧洲多国盟友的协助。

据《丹麦公共广播机构》（DR）引述12名来自丹麦政府及军方高层，以及法、德等欧洲盟国的消息来源报道，丹麦当局对特朗普接管格陵兰的威胁深感不安。一名丹麦安全部门高层坦言，「当特朗普一直说想接管格陵兰，而委内瑞拉被突袭的事情又发生之后，我们必须认真看待所有可能的情境」。另一名欧洲官员亦向《金融时报》表示，美国人在委内瑞拉事件后似乎觉得自己无所不能，「想拿哪里就拿哪里」。

丹麦政府一度下令准备在必要时炸毁当地主要机场的跑道，以阻美军战机降落。（法新社）
丹麦政府一度下令准备在必要时炸毁当地主要机场的跑道，以阻美军战机降落。（法新社）

欧洲五国组联合部队部署格陵兰

为应对潜在危机，丹麦随即与法国、德国、挪威及瑞典组成一支小型联合部队，并火速派遣至格陵兰首府努克（Nuuk）及设有机场的康埃卢苏阿克（Kangerlussuaq）。除精锐部队外，当地还部署受过寒冷与山地作战训练的法国军队，丹麦的战机与法国的军舰亦被派往北大西洋海域戒备。

报道指出，虽然这波军事部署对外宣称为丹麦主导的「北极耐力行动」（Operation Arctic Endurance）联合军演，但其实际目的是为应对美国可能的入侵作准备。丹麦当局甚至空运大量血液储备到当地以备不时之需，并下达指令，一旦美军企图降落，便会炸毁机场跑道。有丹麦国防消息人士强调，此举是为提高美国入侵的代价，迫使美国必须发动敌对行动才能夺取格陵兰。

不过，该名丹麦消息人士亦承认，丹麦部队实际上很难完全阻止美军的进攻。随著局势升温，特朗普其后于1月21日在瑞士达沃斯世界经济论坛上态度软化，表示，「我不想动用武力，也不会动用武力。我们只是希望取得一个叫格陵兰的地方」。他及后更表示，已与北约秘书长达成「框架协议」，寻求透过谈判解决争议，令紧张局势稍为降温。

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