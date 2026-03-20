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伊朗局势 | 伊朗盛大欢迎女足归国 庇护风波曾引发国际关注

即时国际
更新时间：12:06 2026-03-20 HKT
发布时间：12:06 2026-03-20 HKT

伊朗政府周四（19日）为归国的女子足球国家队举行盛大欢迎仪式，其中部分球员曾在亚洲杯赛事期间，向主办国澳洲申请庇护后又撤回，外传当局曾向球员家属施压，令事件引发国际关注。人权组织指控德黑兰当局透过向球员家属施压，甚至将其视为人质，才迫使运动员回心转意返国。

数千群众欢迎 标语「我的选择我的祖国」

伊朗国营电视台画面显示，数千群众当晚间聚集在德黑兰市中心的瓦利亚斯尔广场（Valiasr Square）参加仪式。现场布满伊朗国旗与大型告示牌，标语写著「我的选择，我的祖国」，画面中球员身穿国家队球衣并配戴头巾向国旗致敬。

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民众举起横额欢迎女足归国。路透社
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画面中球员身穿国家队球衣并配戴头巾向国旗致敬，受到群众欢迎。路透社
画面中球员身穿国家队球衣并配戴头巾向国旗致敬，受到群众欢迎。路透社
伊朗女子足球国家队。路透社
伊朗女子足球国家队。路透社
伊朗女足队长甘巴里。路透社
伊朗女足队长甘巴里。路透社

伊朗足球协会主席塔吉（Mehdi Taj）在台上强调，这些运动员绝对忠于祖国、领袖与革命。政府发言人莫哈杰拉尼也公开喊话表示，所有伊朗人都在等待英雄归来，并宣称是澳洲单方面迫使球员叛逃。

伊朗女足在澳洲首场比赛演奏国歌时保持沉默，但在后来的比赛即恢复演唱。周四晚在德黑兰举行的欢迎仪式，活动重头戏即是球员与官员共同演唱国歌。

前国脚指控亲属沦人质

伊朗女足6名球员与1名随队工作人员，本月较早前在澳洲比赛期间申请庇护，原因是在首场比赛未唱国歌，面临国内强硬派严厉批评。随后，包括队长甘巴里（Zahra Ghanbari）在内的5人改变心意，随同其他队员一同返国。在伊朗与以色列及美国交战的现况下，这些队员的处境引发国际关注。

流亡海外的前国脚艾米尼（Shiva Amini）透露，伊朗情报组织曾传召球员父母讯问，实际上是将家属当成人质威胁。这5名球员被迫撤回庇护申请，正是因为无法负荷国内家人的安危压力。目前仍有2名队员留在澳洲未归，其余人员已全数返国。
 

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