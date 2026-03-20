2026世界幸福报告｜芬兰连霸9年居首　台湾排26亚洲称冠香港排90差过大陆

由联合国资助发表的2026年「世界幸福报告」（World Happiness Report）昨日（19日）正式出炉。北欧国家芬兰连续9年稳坐全球最幸福国家宝座，创下历史纪录；而香港在147个国家与地区中排行第90位，落后于排第65位的中国，而台湾则排第26位，为亚洲国家与地区中排名最高。报告今年特别指出，过度依赖社交媒体正严重剥夺年轻一代的快乐。

根据最新排行榜，芬兰以7.764分的平均生活满意度，连续第9次夺冠；冰岛与丹麦则紧随其后，分别位列第2及第3。哥斯达黎加表现亮眼跃升至第4位，创下拉丁美洲国家历来最高排名。第5至第7位依次为瑞典、挪威及荷兰；以色列排第8位，成为唯一跻身前20名的中东国家；卢森堡与瑞士则位列第9及第10。

2026年「世界幸福报告」出炉，香港排行第90位。（法新社）

美加澳纽青年满意度10年间显著下降

研究人员主要透过检视人均本地生产总值（GDP）、预期寿命、慷慨程度，以及民众对自由与贪腐的观感等6大因素，来评估各国的幸福水平。为消除战争或金融危机等突发事件造成的数据波动，排名是基于3年的平均值计算得出。在147个国家与地区中，香港的评分为5.569分，位列第90名；中国的评分为6.074分，位列第65名；台湾的评分为6.714，位列第26名。

报告今年的另一焦点，落在年轻人的心理健康上。最新调查发现，在过去10年间，美国、加拿大、澳洲及新西兰25岁以下受访者的生活满意度（以满分10分计算）下跌近1分。研究人员明言，这标志着青年幸福感出现显著下降，而当中最大的罪魁祸首，正是社交媒体的广泛使用。

报告分析指出，问题最严重的社交平台，往往是那些采用演算法推播、以网红为卖点且主打视觉内容的平台，因为这些特质极易助长网民之间的「社交攀比」；相反，以促进沟通为导向的平台表现较佳。学者提醒，社交媒体的好坏取决于使用方式，若能将其用作与亲友沟通或学习新技能，便能发展出更健康的上网习惯。