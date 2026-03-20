Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中东战争 | 美军损失至少16军机 特朗普：无意增兵中东

即时国际
更新时间：11:26 2026-03-20 HKT
发布时间：11:26 2026-03-20 HKT

随著对伊朗战事迈入第4周，彭博报道，至少有16架美国军机被摧毁，其中包括10架被敌火击中的「死神」（Reaper）攻击无人机，另有6架飞机在攻击或意外中严重受损。针对有报道指美国正研议向中东增派数千名美军，美国总统特朗普周四（19日）回应说，目前并无增兵计划。白宫官员也指出，目前尚未决定派驻地面部队，但总统会明智地保留所有选项。

自2月28日冲突爆发后，伊朗对美军基地发动打击以来，已有13名美军阵亡，约200人受伤。

相关新闻：
伊朗局势｜美王牌F-35隐形战机疑遭伊军击中逼降 战火爆发以来首次

1架KC-135机坠毁，另有5架受损。路透社
1架KC-135机坠毁，另有5架受损。路透社
特朗普表示，目前并无增兵计划。美联社
特朗普表示，目前并无增兵计划。美联社
据报美军正为对伊朗行动的下一步做准备，考虑部署数千地面部队。法新社
据报美军正为对伊朗行动的下一步做准备，考虑部署数千地面部队。法新社

13美军阵亡 约200伤

彭博报道，美军在伊战中最严重的损失肇因于意外，包括3架美国F-15战机在科威特遭友军误击坠毁，以及1架KC-135空中加油机在加油作业中被毁，机上6名机组人员全数罹难。

据报另有5架停放在沙特阿拉伯1座机场的KC-135，遭到伊朗导弹攻击受损。

熟知内情的人士透露，迄今只有「死神」无人机被伊朗防空系统击落，其中至少有9架在空中被摧毁，另有1架在约旦的1座机场遭弹道导弹击中。

10架「死神」无人机遭伊朗击落

另外2架「死神」无人机，则是因意外而折损。这些无人机被定位为「可消耗品」，由于未搭载飞行员，且替换成本远低于有人驾驶飞机，因此被派往较高风险的区域飞行。

较早前，路透社引述知情人士透露，特朗普政府正研议向中东增派数千名美军，以强化军事行动并扩大战术选项；不过，特朗普周四在白宫椭圆形办公室与日本首相高市早苗会面时表示，目前并无增兵计划，但强调会保留所有可能的手段。

在回应记者询问是否计划向该地区派遣更多官兵时，特朗普表示：「我没有要将军队部署到任何地方。如果我有，我当然也不会告诉你们。但我没有要派兵。我们将采取一切必要行动。」

传美考虑部署数千地面部队

根据路透社报道，一名美国官员与三名知情人士透露，美军正为对伊朗行动的下一步做准备，考虑部署数千地面部队。这些部队的任务可能包含确保霍尔木兹海峡的航行安全，虽然此任务主要由海空军执行，但消息指出，为了彻底守住海峡，美军不排除进驻伊朗沿岸。

此外，官员也讨论了派遣地面部队进驻哈尔克岛的方案。该岛是伊朗石油出口的核心枢纽，承担全国90%的原油出口量。尽管美军已于3月13日打击岛上的军事目标，但军事专家分析，考量到石油设施对经济的价值，「占领」可能比「摧毁」更具战略效益。
 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭获派453呎港岛大单位 港妈亲解「加大」原因
公屋首派即中「六合彩」！4人家庭获派453呎港岛大单位 港妈亲解「加大」原因
生活百科
21小时前
孝子处理亡父身后事 意外发现40年前「公屋轮候信」 上面一个字掀热议：依家唔会咁写｜Juicy叮
孝子处理亡父身后事 意外发现40年前「公屋轮候信」 上面一个字掀热议：依家唔会咁写｜Juicy叮
时事热话
23小时前
李泽钜获李嘉诚赠爱表「戴廿几年」 原来唔系精工或Citizen
李泽钜获李嘉诚赠爱表「戴廿几年」 原来唔系精工或Citizen
商业创科
14小时前
湾仔新餐厅逆市爆红！晚市现超长排队人龙 网民好奇「咩名堂？」 原来系呢间过江龙……
湾仔新餐厅逆市爆红！晚市现超长排队人龙 网民好奇「咩名堂？」 原来系呢间过江龙……
饮食
19小时前
伊朗局势｜特朗普以珍珠港事件比喻伊朗计划 调侃高市早苗：谁比日本更懂出其不意
02:17
伊朗局势｜特朗普以珍珠港事件比喻伊朗计划 调侃高市早苗：谁比日本更懂出其不意
即时国际
2小时前
洗衣珠难溶残胶越洗越脏？即学正确洗衫3步骤 滚筒洗衣机忌放太多洗衣珠！
洗衣珠难溶残胶越洗越脏？即学正确洗衫3步骤 滚筒洗衣机忌放太多洗衣珠！
食用安全
20小时前
纽西兰投资移民大降门槛奏效 3年即可永居 速获逾600宗申请 港人占三甲
纽西兰投资移民大降门槛奏效 3年即可永居 速获逾600宗申请 港人占三甲
海外置业
6小时前
「浪子视帝」爆粗呼唤亲母？母亲患病入院感愤慨 过亿财产重新安排褫夺妈妈一权利
「浪子视帝」爆粗呼唤亲母？母亲患病入院感愤慨  过亿财产重新安排褫夺妈妈一权利
影视圈
3小时前
惠康超市全场88折！一日限定大折扣 粮油/日用品/零食大折扣 指定产品额外85折
惠康超市全场88折！一日限定大折扣 粮油/日用品/零食大折扣 指定产品额外85折
生活百科
23小时前
女星刚认离婚即传恋小鲜肉？疑挞着同剧男星爆「横刀夺爱」 网民指「新欢」似足前夫
女星刚认离婚即传恋小鲜肉？疑挞着同剧男星爆「横刀夺爱」 网民指「新欢」似足前夫
影视圈
18小时前