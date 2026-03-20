中东战争 | 美军损失至少16军机 特朗普：无意增兵中东

随著对伊朗战事迈入第4周，彭博报道，至少有16架美国军机被摧毁，其中包括10架被敌火击中的「死神」（Reaper）攻击无人机，另有6架飞机在攻击或意外中严重受损。针对有报道指美国正研议向中东增派数千名美军，美国总统特朗普周四（19日）回应说，目前并无增兵计划。白宫官员也指出，目前尚未决定派驻地面部队，但总统会明智地保留所有选项。

自2月28日冲突爆发后，伊朗对美军基地发动打击以来，已有13名美军阵亡，约200人受伤。

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1架KC-135机坠毁，另有5架受损。路透社

特朗普表示，目前并无增兵计划。美联社

据报美军正为对伊朗行动的下一步做准备，考虑部署数千地面部队。法新社

13美军阵亡 约200伤

彭博报道，美军在伊战中最严重的损失肇因于意外，包括3架美国F-15战机在科威特遭友军误击坠毁，以及1架KC-135空中加油机在加油作业中被毁，机上6名机组人员全数罹难。

据报另有5架停放在沙特阿拉伯1座机场的KC-135，遭到伊朗导弹攻击受损。

熟知内情的人士透露，迄今只有「死神」无人机被伊朗防空系统击落，其中至少有9架在空中被摧毁，另有1架在约旦的1座机场遭弹道导弹击中。

10架「死神」无人机遭伊朗击落

另外2架「死神」无人机，则是因意外而折损。这些无人机被定位为「可消耗品」，由于未搭载飞行员，且替换成本远低于有人驾驶飞机，因此被派往较高风险的区域飞行。

较早前，路透社引述知情人士透露，特朗普政府正研议向中东增派数千名美军，以强化军事行动并扩大战术选项；不过，特朗普周四在白宫椭圆形办公室与日本首相高市早苗会面时表示，目前并无增兵计划，但强调会保留所有可能的手段。

在回应记者询问是否计划向该地区派遣更多官兵时，特朗普表示：「我没有要将军队部署到任何地方。如果我有，我当然也不会告诉你们。但我没有要派兵。我们将采取一切必要行动。」

传美考虑部署数千地面部队

根据路透社报道，一名美国官员与三名知情人士透露，美军正为对伊朗行动的下一步做准备，考虑部署数千地面部队。这些部队的任务可能包含确保霍尔木兹海峡的航行安全，虽然此任务主要由海空军执行，但消息指出，为了彻底守住海峡，美军不排除进驻伊朗沿岸。

此外，官员也讨论了派遣地面部队进驻哈尔克岛的方案。该岛是伊朗石油出口的核心枢纽，承担全国90%的原油出口量。尽管美军已于3月13日打击岛上的军事目标，但军事专家分析，考量到石油设施对经济的价值，「占领」可能比「摧毁」更具战略效益。

