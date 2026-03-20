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高市早苗图晒英文劲「食螺丝」　特朗普解围：这里有优秀翻译

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更新时间：10:55 2026-03-20 HKT
发布时间：10:55 2026-03-20 HKT

日本首相高市早苗上任后首度访美，于当地时间周四（19日）在白宫与美国总统特朗普举行首脑会谈。不过，会面刚开始即发生一段尴尬插曲。高市早苗尝试以英语作开场白时严重「食螺丝」，最终需由坐在旁边的特朗普出言解围，提醒她现场有优秀的翻译人员。这一幕随后在日本网络引发热议，有网民直斥首相「太丢人」。

日本时事通讯社报道，从现场流出的片段可见，会谈刚开始时，高市早苗疑似想以英语表达「很高兴受邀来到白宫」之类的开场白。然而，她发音时显得极不自然，语句亦断断续续、毫不流畅。

有眼利的日本网民留意到，当时处于窘态的高市早苗曾向身后挥手，似乎在向随行的口译人员求救。特朗普随即捕捉到她的暗示，并开口说，「这里有优秀的口译人员，在安倍（晋三）时期我就见过他。」在特朗普发言后，高市早苗才顺势改回使用日语发言。

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高市早苗尝试以英语作开场白时严重「食螺丝」。（美联社）
高市早苗尝试以英语作开场白时严重「食螺丝」。（美联社）

网民群嘲斥其爱出风头

这段尴尬的画面曝光后，随即在日本网络上惹来猛烈抨击与嘲笑。有网民解读特朗普的用意，「他的言下之意是『听不懂你的英语，不知道你在说什么』。这实在太丢人了！」亦有网民批评高市早苗爱出风头，「如果甚么都不会就别逞强，一开始用日语就好了，她实在太爱表现自己了」。

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