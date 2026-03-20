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中东战争 | 反击内塔尼亚胡夸战果 伊朗发动第66波攻势 耶路撒冷传爆炸声

即时国际
更新时间：09:22 2026-03-20 HKT
发布时间：09:22 2026-03-20 HKT

以色列总理内塔尼亚胡周四（19日）晚宣称伊朗已被战争「毁灭」；随后伊朗即向以色列发射多轮导弹，耶路撒冷的上空爆出巨大声响。

以色列军方表示，午夜前一个半小时内，共侦测到3轮导弹攻击。以色列非牟利紧急医疗救护组织「红大卫盾会」表示，目前尚未传出伤亡或损害的报告。

不过，在伊朗开火后，法新社记者在耶路撒冷听见数次巨大爆炸声，城市各地响起空袭警报。

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伊朗导弹越过耶路撒冷上空。路透社
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以色列防空系统拦截伊朗导弹，碎片散落耶路撒冷。新华社
以色列防空系统拦截伊朗导弹，碎片散落耶路撒冷。新华社
内塔尼亚胡在记者会上大夸对伊战争战果。美联社
内塔尼亚胡在记者会上大夸对伊战争战果。美联社

向中东美军基地射导弹及无人机

伊朗伊斯兰革命卫队周五（20日）在社交媒体宣布，当天凌晨发起「真实承诺-4」行动第66波攻势，使用包括「霍拉姆沙赫尔」在内的多型导弹和无人机打击以色列中部、南部目标以及中东地区美军基地。

内塔尼亚胡早前在记者会上表示，自以色列与美国联手对伊朗发动攻击后，「我们正在赢得这场战争，我们正向胜利迈进，伊朗逐步被摧毁」。

伊朗204未成年人死 1.8万平民受伤

伊朗伊斯兰共和国通讯社引述伊朗红新月会负责人报道，美国和以色列自2月28日以来对伊朗的袭击已造成1.8万多名平民受伤，并造成204名未成年人丧生，其中包括53名5岁以下儿童。

报道说，袭击迄今造成伊朗各地超7万处民用设施遭破坏，其中包括住宅、商业中心、学校和重要基础设施。

指以色列蓄意袭击核电站

另外，伊朗驻国际原子能机构代表纳杰菲表示，布什尔核电站遭袭是以色列蓄意所为，国际原子能机构理应予以公开谴责。

纳杰菲在接受伊朗新闻电视台专访时说，针对布什尔核电站进行袭击是非常严重的行为。伊朗原子能组织主席伊斯拉米已致函国际原子能机构总干事格罗西，敦促他谴责以色列袭击布什尔核电站，但伊朗方面此次以及之前的信函均未收到回复。
 

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