中东战争 | 以总理：战争可能比外界预期更快结束 将暂停空袭伊朗能源设施

以色列总理内塔尼亚胡周四（19日）晚在一场新闻发布会上称，经过以美20天空袭，以色列和美国正在「赢得」对伊朗的战争，伊朗已被摧毁，无法浓缩铀或制造弹道导弹。他表示，对伊朗军事行动有三个目标，一是消除伊朗「核威胁」，二是消除伊朗弹道导弹威胁，三是「政权更迭」。他强调，仅靠空袭无法推翻伊朗政权，暗示可能需要进行地面行动。他又认为，伊朗战争结束可能会比人们所预期来得更快，并认为战后应兴建输送管线，让中东的石油与天然气经由以色列输出。

暗示或出动地面部队

新闻发布会期间，以色列国防军监测到伊朗向以色列发射导弹，以色列北部地区拉响防空警报。据急救组织「红色大卫盾」通报，这一波袭击尚未造成人员伤亡。

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内塔尼亚胡在记者会上说，对伊朗的军事行动将「持续到必要时为止」。美联社

内塔尼亚胡指战争可能比外界预期更快结束。美联社

内塔尼亚胡暗示或出动地面部队。美联社

内塔尼亚胡在记者会上说，对伊朗的军事行动将「持续到必要时为止」。他说：「我们正在采取行动摧毁那些让导弹制造成为可能的产业，伊朗已无能力浓缩铀和制造弹道导弹，我们正在赢，伊朗正遭受重创。我见到这场战争的结束，会比大家预期快上许多。」

但这项说法遭国际原子能机构（IAEA）署长格罗西质疑，格罗西接受哥伦比亚广播公司（CBS）访问时表示，伊朗核能力「仍有相当部分保留下来」，他们仍具备能力、知识与工业基础来进行这项工作。」

指以军单独炸伊朗气田

以色列攻击伊朗南帕尔斯气田，引发波斯湾各地能源设施遭受报复性打击，能源价格随之飙升。当被问及对南帕尔斯气田攻击时，内塔尼亚胡表示这次行动是以色列单独执行。他确认：「特朗普总统要求我们暂停之后的攻击。」

南帕尔斯和阿萨卢耶部分石油化工设施较早前遭美国和以色列空袭，伊朗随后宣布打击沙特阿拉伯、卡塔尔等海湾国家与美国相关的石油设施。特朗普随后在社交媒体上发文，称美方对以色列袭击伊朗油气设施事先「毫不知情」，并已经告知内塔尼亚胡，不要攻击伊朗境内的能源设施。

否认将特朗普拖入冲突

内塔尼亚胡也否认他将特朗普拖入冲突的说法，暗示他是联合攻击伊朗的次要伙伴。

他告诉记者：「真的有人认为有人能告诉特朗普总统该怎么做吗？他根本不需要说服。我不认为有哪2位领导人像特朗普总统和我一样协调得如此。他是领导人，而你知道我是他的盟友。」

内塔尼亚胡指出，需要寻找替代霍尔木兹海峡的运输路线。他说：「只要铺设石油与天然气管线，让能源向西穿越阿拉伯半岛直达以色列地中海港口，就能彻底消除这些瓶颈，我认为这将是战后一项重大变革。」

