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习特会｜特朗普称已重新安排行程　约5月中访华

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更新时间：07:31 2026-03-20 HKT
发布时间：07:31 2026-03-20 HKT

美国总统特朗普周四（19日）在白宫与到访的日本首相高市早苗会晤，在谈及亚太外交战略时，特朗普表示其原定于本月底的访华行程，受美、以对伊朗开战影响，将延后约一个半月。换言之，按其最新说法，做计他会在5月中旬访问中国。

特朗普原定于3月31日至4月2日访问北京，与国家主席习近平会晤。然而，随著2月28日美国与以色列对伊朗发动大规模军事行动，中东局势急转直下，白宫早前宣布已中国方面提出延后。特朗普日前曾说，在五至六周后访华，即在4月底。但现在又有新说法。

特朗普原定于3月31日至4月2日访问北京，与国家主席习近平会晤。美联社
特朗普原定于3月31日至4月2日访问北京，与国家主席习近平会晤。美联社

在椭圆形办公室内，特朗普向传媒透露，访华行程将延迟约5至6星期，「相信届时会有一次很棒的行程」。虽然他未有给出确切日期，但根据「延迟一个月多」的说法，外界最新推算，访问将于5月中旬成行。特朗普强调，中方对延期表示理解，双方目前仍保持紧密沟通。

会谈期间，日方就中国近期对日实施的出口管制及日中经贸摩擦表达关切。特朗普对此表示，他很快会前往中国，并欣赏高市早苗提出相关议题。他指目前日中关系「确实有点紧张」，美方完全理解日方的立场及处理方式，并会在未来的外交接触中予以考量。

日本首相高市早苗则重申，日本始终对日中对话持开放态度，并会以冷静、务实的方式处理分歧。她特别提到美中关系的稳定对亚太地区至关重要，希望双方能共同维系区域安全，并确保全球供应链不因地缘政治风险而中断。

区域战略重心转移？ 特朗普称「不需要盟友帮助」

尽管特朗普在会上赞扬日本「挺身而出」支持能源安全，但他亦重申了其一贯的孤立主义倾向。他直言，美国作为全球最强大的国家，「其实什么都不需要」，不论是日本或其他国家。这番言论反映出特朗普在处理伊朗战事的同时，仍试图维持其「美国优先」的对外形象，避免被视为依赖盟友。

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