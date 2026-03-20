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美佛州公路惊现人蛇大战 勇男树枝击退巨蟒救鹿 震撼惊险画面疯传

即时国际
更新时间：05:16 2026-03-20 HKT
发布时间：05:16 2026-03-20 HKT

美国佛罗里达州近日流传一段惊险的车cam片段，一名司机在公路旁目睹巨蟒缠鹿，冒险落车以树枝「挑机」巨蟒，成功令猎物死里逃生。这场惊心动魄的「英雄救鹿」在网上引发热议，惟专家警告，近距离挑衅大型蟒蛇随时乐极生悲，行为相当危险。

cam直击：巨蟒缠鹿绞杀画面震撼 

事发于佛州一条公路旁边，从车cam片段可见，一条身形粗壮的网纹蟒在路边草丛中，紧紧缠绕着一头体型不小的野鹿，显然正欲将猎物绞杀。此时一名路过司机见状，随即停车并拾起树枝，走近拍打蛇身试图营救。

此举触怒了正在进食的巨蟒，牠一度昂起蛇头作出攻击姿态，凶猛扑向司机。惟该名男子未有退缩，更找来一支更坚硬的树枝再度敲打，几经纠缠下终成功迫使蟒蛇松开猎物，窜入草丛逃去无踪。原本奄奄一息的野鹿获「松绑」后，随即站起拔足狂奔，侥幸逃出鬼门关。

专家警告：干扰巨蟒进食犹如玩命

虽然司机出于善心且勇气可嘉，但外媒及野生动物专家均指出，与大型蟒蛇如此近距离接触无异于玩命。大型蟒蛇力量惊人，在牠们进食时加以干扰，极易引发攻击，一旦被缠绕后果不堪设想。

涉事的网纹蟒被公认为全球最长蛇类，一般个体长逾3米，部分巨型的更可达6米以上。其头骨结构灵活，韧带可伸展，能吞下比自己头部大得多的猎物。作为肉食性动物，牠们的食谱涵盖鸟类及哺乳类，小如老鼠，大至野猪、鹿甚至灵长类动物都可成为囊中物。

事件同时引起外界关注佛州的蟒蛇泛滥问题。目前在南佛罗里达地区，最常见的外来入侵蛇类实为缅甸蟒，牠们已建立稳定族群，对当地生态构成严重威胁。至于网纹蟒，虽然偶尔在佛州东南部出没，但野生动物官员指这些多数是被遗弃或逃脱的宠物，暂未形成野外繁殖种群。

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