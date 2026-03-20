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伊朗局势｜美王牌F-35隐形战机疑遭伊军击中逼降 战火爆发以来首次 

即时国际
更新时间：02:52 2026-03-20 HKT
发布时间：02:52 2026-03-20 HKT

中东战事出现重大转折。美媒周四（19日）引述消息指，一架美军F-35隐形战机在伊朗上空执行任务时，疑似遭地面火力击中受损，被迫在中东一处美军基地紧急降落。伊朗革命卫队随即高调宣称成功「损毁」美军尖端战机。这是自2月底美、以对伊开战以来，首次有美军飞机遭击中的报告，令美方宣称的「压倒性胜利」蒙上阴影。

隐形战机作战受挫 飞行员安全着陆

美国中央司令部（CENTCOM）发言人霍金斯（Tim Hawkins）上尉证实，该架造价超过1亿美元的第五代战机当时正于伊朗领空执行作战任务，期间因故被迫紧急迫降。霍金斯表示：「飞机已安全着陆，飞行员情况稳定，事件目前正在调查中。」

虽然美方未有详细说明战机受损程度，但CNN引述知情人士指，飞机是遭到「疑似伊朗炮火」袭击后出现故障。若属实，这将打破F-35战机在该区冲突中的「不败金身」。

革命卫队声称建功 击破美军无敌神话

伊朗革命卫队在事件发生后迅速发表声明，声称其防空部队成功识别并击中该架美军最先进的隐形战机。在德黑兰及多个主要城市，亲政府媒体广泛报道此消息，视之为对美、以联军持续空袭的重要反击。

此次事件发生的时机极为敏感。美国国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）周四上午才公开宣称，美军正取得「决定性胜利」，并指伊朗的防空系统已基本被「摧毁」。然而，F-35遇袭的消息显然与军方对外宣称的「完全掌控空域」存在落差。

F-35首现战损 影响美以战略部署

报道指，自战争爆发以来，美国与以色列均高度依赖F-35战机的隐身性能，对伊朗核设施及军事指挥部进行精准打击，若伊朗确实具备侦测并击伤第五代战机的能力，美、以两国或需重新评估后续的空袭战术。

 

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