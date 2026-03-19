港人移英｜内政部大臣澄清：永居英语要求B2 不适用于BNO签证

英国政府早前宣布收紧移民政策，对永居（ILR）申请人的英语要求从B1提升至B2等级（相当于A-Level水平），但当时文件未明确提及以BNO途径移英港人是否受影响。

英国内政部移民及公民事务大臣塔普（Mike Tapp）最新书面回复，表明B2英语要求不适用于BNO移英人士。

据报30多名议员上月联名去信英国内政部，敦促其维持BNO移英人士现有的英语要求。支持BNO「5+1」计划的自由民主党国会议员琼斯于3月10日向国会提出书面质询 ，要求针对3月5日发布的题为《移民规则变更声明解释 备忘录：HC 1691》的政策文件第 5.60 段，澄清英国国民（海外）签证（BNO）申请人是否需要B2级英语语言能力。

英国内政部移民及公民事务大臣塔普（Mike Tapp）16日书面答复，表明根据移民法规变更声明（HC 1691），提高英语能力要求的规定，「并不适用于透过 BN(O) 签证途径申请的人士」。

他表示，当局仍在持续考虑是否应将B2英语能力标准更广泛地推行，未来的决策将会参考「在职定居」（earned settlement） 咨询的意见。在此期间，透过BN(O) 签证途径申请定居的人士，将继续适用现行的B1级英语能力要求。